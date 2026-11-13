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'हमारी बहन से बात करते हो...', गुजरात में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला, युवक की पीट-पीटकर हत्या

गुजरात के पंचमहाल जिले में प्रेम संबंध के शक में 20 वर्षीय महेश राठौड़ का अपहरण कर बेरहमी से पिटाई की गई. अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने सात आरोपियों में से छह को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अल्पेश पटेल फरार है.

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प्रेम संबंध के शक में 20 वर्षीय युवक महेश की हत्या (Photo-ITG)
प्रेम संबंध के शक में 20 वर्षीय युवक महेश की हत्या (Photo-ITG)

गुजरात के पंचमहल जिले के शेहरा तालुका में प्रेम संबंध के शक में एक 20 वर्षीय युवक का अपहरण कर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई. गंभीर रूप से घायल युवक ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अल्पेश पटेल फरार है.

मृतक की पहचान दलवाड़ा गांव निवासी महेश राठौड़ के रूप में हुई है. महेश के भाई दिनेश राठौड़ ने शेहरा पुलिस स्टेशन में सात लोगों के खिलाफ अपहरण और हत्या की शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के मुताबिक, महेश मंडप के काम पर जाने के लिए घर से निकला था. इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाले कुछ लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया.

आरोप है कि आरोपियों ने महेश से कहा कि वह उनकी बहन से बातचीत क्यों करता है. इसके बाद उसे बाइक पर बैठाकर अगवा कर लिया गया. आरोपियों ने लाठियों और लात-घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई की. हमले में महेश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका शरीर खून से लथपथ हो गया.

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यह भी पढ़ें: विवाहित महिला से प्रेम प्रसंग, फिर 12वीं के छात्र की मौत... रेलवे ट्रैक के पास मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

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घायल महेश को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे गोधरा और वडोदरा ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उसे अहमदाबाद सिविल अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

कुछ ही घंटों में छह आरोपी गिरफ्तार
घटना की गंभीरता को देखते हुए पंचमहल पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाकर जांच शुरू की. पंचमहल एलसीबी, एसओजी और शेहरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सात में से छह आरोपियों को कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि महेश आरोपी की बेटी से बातचीत करता था. इसी बात को लेकर आरोपियों में नाराजगी थी. पुलिस के मुताबिक, इसी रंजिश के चलते पहले महेश का अपहरण किया गया और फिर उसके साथ मारपीट की गई. मामले का मुख्य आरोपी अल्पेश पटेल अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और मामले की आगे जांच कर रही है.
 

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