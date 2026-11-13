दुबई में गौरी खान के डिजाइन किए 50 करोड़ के पेंटहाउस लॉन्च होते ही बुक

दुबई के लग्जरी रियल एस्टेट बाजार में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के नाम से जुड़े नए प्रोजेक्ट को शानदार शुरुआत मिली है. डेन्यूब प्रॉपर्टीज के लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट 'शाहरुख्ज रेजिडेंसेज' के सभी पेंटहाउस लॉन्च के पहले ही दिन बिक गए. हर पेंटहाउस की कीमत करीब 50 करोड़ रुपये रखी गई थी.

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दुबई मैरीटाइम सिटी में बन रहे इस प्रोजेक्ट को 11 नवंबर को कोका-कोला एरिना में लॉन्च किया गया. इस मौके पर शाहरुख खान, डिजाइनर गौरी खान और डेन्यूब ग्रुप के संस्थापक एवं चेयरमैन रिजवान साजन मौजूद रहे.

इस लॉन्च इवेंट की मेजबानी फिल्म निर्माता करण जौहर ने की. प्रोजेक्ट के पेंटहाउस खास आकर्षण का केंद्र रहे, जिन्हें गौरी खान ने डिजाइन किया है. कंपनी के मुताबिक, लॉन्च के दिन ही सभी पेंटहाउस की बिक्री पूरी हो गई. यह शाहरुख खान और डेन्यूब प्रॉपर्टीज की दूसरी साझेदारी है, इससे पहले 2025 में दोनों ने मिलकर 'शाहरुख्ज' नाम से कमर्शियल टावर लॉन्च किया था। वह प्रोजेक्ट भी लॉन्च के दिन ही पूरी तरह बिक गया था.

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डिजाइन और लग्जरी अनुभव पर जोर

डेन्यूब ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन रिजवान साजन ने कहा कि शाहरुख्ज रेजिडेंसेज सिर्फ एक रिहायशी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसके जरिए बेहतर डिजाइन, खास सुविधाओं और लंबे समय तक निवेश का मूल्य बनाए रखने वाले घर तैयार करने की कोशिश की गई है, उन्होंने कहा कि खास तौर पर पेंटहाउस की लॉन्च के दिन हुई पूरी बिक्री कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि है और इससे टीम का उत्साह बढ़ा है.

शाहरुख खान ने कहा कि शाहरुख्ज ब्रांड की यात्रा अब कमर्शियल प्रॉपर्टी से आगे बढ़कर लग्जरी आवासीय क्षेत्र तक पहुंच गई है, उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में लोगों को ऐसी सुविधाएं और अनुभव देने की कल्पना की गई है, जिससे वे शाही अंदाज में जिंदगी जी सकें.

वहीं, गौरी खान ने बताया कि पेंटहाउस का डिजाइन तैयार करते समय खूबसूरती, आराम और समुद्र के किनारे स्थित प्रोजेक्ट की खास लोकेशन को ध्यान में रखा गया है. उनका प्रयास ऐसे घर तैयार करना था, जिनमें आधुनिक डिजाइन के साथ गर्मजोशी और अलग पहचान भी हो। उन्होंने कहा कि उनके डिजाइन को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया उनके लिए खास है.

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