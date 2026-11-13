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32KM माइलेज, 3.50 लाख कीमत... फिर भी मुश्किल से बिक रही ये MARUTI

मारुति सुजुकी देश में सबसे ज्यादा कारें बेचती है. हालांकि, कंपनी के पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी कारें भी हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से खरीदार मिल रहा है. हम जिस मारुति सुजुकी कार की बात करें है, वो 32 किलोमीटर से ज्यादा के क्लेम्ड माइलेज और 3.50 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर आती है. ये मारुति की दूसरी सबसे कम बिकने वाली गाड़ी है.

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Maruti Suzuki S-Presso कंपनी की दूसरी सबसे कम बिकने वाली कार है. (Photo: Maruti Suzuki)
Maruti Suzuki S-Presso कंपनी की दूसरी सबसे कम बिकने वाली कार है. (Photo: Maruti Suzuki)

मारुति सुजुकी देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है. कंपनी के पोर्टफोलियो में किसी भी दूसरे ब्रांड के मुकाबले ज्यादा कारों के ऑप्शन मिल जाएंगे. अगर टॉप सेलिंग कारों की लिस्ट देखी जाए, तो उसमें भी ज्यादातर मारुति की ही कारें नजर आती है. हालांकि, इन सब के बीच भी मारुति सुजुकी की कुछ ऐसी कारें भी हैं, जिन्हें बमुश्किल ग्राहक मिल रहे हैं. 

ऐसा सिर्फ कंपनी की सबसे ज्यादा कीमत वाली कार के साथ नहीं हो रहा है. बल्कि कंपनी की सबसे सस्ती कार का हाल भी कुछ ऐसा ही है. यानी मारुति सुजुकी की भारत में सबसे सस्ती कार को बहुत कम ग्राहक मिल रहे हैं. हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी एस-प्रेसो की. 

कितनी हो रही बिक्री? 

मारुति सुजुकी ने अक्टूबर 2026 में 2,12,384 यूनिट्स को बेचा है. घरेलू पैसेंजर मार्केट में कंपनी ने ईयर-ऑन-ईयर 20 परसेंट की ग्रोथ दर्ज की है. पिछले साल अक्टूबर में कंपनी की 1,76,318 यूनिट्स बिकी थीं. मंथ-ऑन-मंथ भी कंपनी ने ग्रोथ दर्ज की है. 

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यह भी पढ़ें: 29KM माइलेज... MARUTI के दुश्मन की डिलीवरी हुई शुरू, दमदार हैं SUV के फीचर्स

सितंबर 2026 में मारुति सुजुकी की 1,81,838 यूनिट्स बिकी थीं. हालांकि, इन सब के बाद भी मारुति सुजुकी एस-प्रेसो की बिक्री नहीं हो रही है. अक्टूबर महीने में ये कंपनी की दूसरी सबसे कम बिकने वाली कार है. इससे कम सिर्फ मारुति इनविक्टो की सेल्स हुई है. 

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ऑटो पंडित्ज की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में मारुति सुजुकी एस-प्रेसो की 566 यूनिट्स बिकी हैं. वहीं पिछले साल अक्टूबर में इस कार की 2,857 यूनिट्स बिकी थी. यानी ईयर-ऑन-ईयर इस कार की सेल्स में 80 परसेंट की कमी आई है. 

कीमत, इंजन और फीचर्स 

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो एक एंट्री लेवल कार है, जिसकी शुरुआती कीमत 3.50 लाख रुपये एक्स शोरूम है. इस कार में 998 सीसी का के10 डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है. ये कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही विकल्पों में आती है. ये इंजन 68 पीएस की पावर और 89 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. 

यह भी पढ़ें: 6.30 लाख की MARUTI की बंपर मांग... कंपनी ने बना दीं 35 लाख यूनिट्स

इसके साथ 5 स्पीड मैन्युअल और 5 स्पीड ऑटो गियर शिफ्ट ट्रांसमिशन मिलता है. पेट्रोल वर्जन का क्लेम्ड माइलेज 25.3 किलोमीटर प्रति लीटर का है. वहीं सीएनजी वेरिएंट का क्लेम्ड माइलेज 32.73 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का है. इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, हिल होल्ड असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं.

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