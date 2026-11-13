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'पिछले जन्म के कर्मों की सजा भुगत रहा हूं', संजय दत्त से पत्नी ने की बेवफाई, धोखे ने बनाया था कातिल!

संजय दत्त ने 'कॉफी विद करण' में अपने पिछले जन्म का चौंकाने वाला किस्सा सुनाया था. उनके मुताबिक, वह अशोक वंश के राजा थे, जिनकी पत्नी ने धोखा दिया था. जानिए फिर क्या हुआ था और क्यों वह इसे पिछले जन्म के कर्मों से जोड़ते हैं.

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संजय दत्त की पिछली जिंदगी का खुलासा (Photo: Screengrab)
संजय दत्त की पिछली जिंदगी का खुलासा (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड के 'मुन्ना भाई' यानी संजय दत्त अपनी बेबाकी और जिंदगी के उतार-चढ़ाव को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. लेकिन एक बार उन्होंने अपने पिछले जन्म को लेकर ऐसा किस्सा सुनाया था, जिसे सुनकर करण जौहर भी हैरान रह गए थे. 'कॉफी विद करण' के सीजन 5 में सुष्मिता सेन के साथ पहुंचे संजय ने दावा किया था कि पिछले जन्म में वह अशोक वंश के एक राजा थे. उनकी कहानी में प्यार, धोखा, बदला और मौत... सब कुछ किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था.

संजय दत्त की पिछली जिंदगी

शो के दौरान करण जौहर से बातचीत में संजय ने बताया था कि उनके एक दोस्त ने उन्हें एक ऐसे गांव जाने की सलाह दी थी, जहां अंगूठे का निशान देकर व्यक्ति का ताड़पत्र यानी 'पत्ता' खोजा जाता है, मान्यता के मुताबिक, इन पत्तों में इंसान के पिछले जन्म से जुड़ी बातें लिखी होती हैं. संजय के मुताबिक, जब उनका पत्ता मिला तो उसमें बताया गया कि वह अशोक वंश के एक राजा थे.

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एक्टर ने आगे जो कहानी सुनाई, वह किसी ऐतिहासिक फिल्म की पटकथा जैसी थी. संजय के मुताबिक, पिछले जन्म में उनकी पत्नी का उनके ही एक मंत्री के साथ प्रेम संबंध था. पत्नी ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए युद्ध में भेज दिया. लेकिन राजा ने युद्ध में हार मानने के बजाय कई लोगों को मार डाला और सुरक्षित वापस लौट आए. इसके बाद उन्हें पत्नी और मंत्री के रिश्ते की सच्चाई पता चली.

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संजय ने बताया था कि पत्नी के धोखे का पता चलने के बाद वह अपना आपा खो बैठे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ-साथ उस मंत्री की भी हत्या कर दी. इसके बाद उनकी जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया. उन्होंने खुद को शिव भक्त बताया और कहा कि वह सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए थे. वहां भूखे रहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए.

संजय को मिला कर्मों का फल!

संजय के मुताबिक, इस पिछले जन्म की कहानी का असर उनकी मौजूदा जिंदगी पर भी पड़ा है. उन्होंने कहा था कि शायद पिछले जन्म में किए गए अच्छे कर्मों की वजह से उनका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ और उन्हें फिल्मी दुनिया में इतना नाम और करियर मिला. लेकिन उनका यह भी मानना था कि पिछले जन्म में की गई हत्याओं का हिसाब उन्हें इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है. इसी वजह से उनकी जिंदगी में कई मुश्किलें आईं.

हालांकि, संजय दत्त ने यह बातें अपने अनुभव और विश्वास के तौर पर साझा की थीं. पिछले जन्म या ताड़पत्र में लिखी बातों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए इस किस्से को उनकी निजी मान्यता के रूप में ही देखना चाहिए. लेकिन इतना जरूर है कि संजय की यह कहानी सामने आने के बाद उनके फैंस के बीच काफी चर्चा हुई थी.

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फिल्मी करियर की बात करें तो संजय दत्त ने साल 1981 में फिल्म 'रॉकी' से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने 'खलनायक', 'वास्तव: द रियलिटी', 'मुन्ना भाई एम.बी.बी.एस.' और 'लगे रहो मुन्ना भाई' जैसी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. पर्दे पर कभी खलनायक तो कभी सबका चहेता मुन्ना भाई बनने वाले संजय की जिंदगी में भी कई ऐसे किस्से रहे हैं, जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगते.

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