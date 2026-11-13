Palak Kadhi Recipe: सर्दियों में ट्राई करें पालक की चटपटी कढ़ी, गरमा-गरम चावल के साथ लगेगी टेस्टी

Palak Kadhi Recipe: कढ़ी भारतीय खाने का अहम हिस्सा है. आपने अब तक कई तरह की कढ़ी खाई होगी लेकिन क्या कभी पालक की कढ़ी ट्राई की है. अगर नहीं तो इस सर्दी इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल कर सकते हैं. पालक और दही-बेसन के मेल से तैयार यह कढ़ी स्वाद में लाजवाब लगती है. इसमें लहसुन, हरी मिर्च और देसी घी का तड़का इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है. आप इस कढ़ी को आप रोटी या चावल के साथ गरमा-गरम परोस सकते हैं. आइए जानते हैं पालक की कढ़ी बनाने का आसान तरीका और इसे तैयार करने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 बड़ी कटोरी दही

5-6 बड़े चम्मच बेसन

150 ग्राम पालक

10-12 लहसुन की कलियां

2-3 हरी मिर्च

1 छोटी चम्मच जीरा

थोड़ा सा राई और मेथी दाना

चुटकी भर हींग

आधी छोटी चम्मच हल्दी

आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल

3-4 कटोरी पानी

तड़के के लिए

2 बड़े चम्मच देसी घी

आधी छोटी चम्मच जीरा

5-6 करी पत्ते

2 सूखी लाल मिर्च

आधी छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर

थोड़ा सा हरा धनिया

पालक की कढ़ी बनाते कैसे हैं?

पालक की कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में दही लें. इसमें बेसन, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह फेंट लें. ध्यान रखें कि इसमें बेसन की गुठलियां न रहें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए पतला घोल तैयार कर लें. इसके बाद पालक के पत्तों को अच्छी तरह धोकर बारीक काट लें. अब एक कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें. इसमें जीरा, राई, मेथी दाना और हींग डालकर चटकाएं. इसके बाद कटी हुई लहसुन की कलियां और हरी मिर्च डालकर हल्का भून लें. अब इसमें कटा हुआ पालक डालें और कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि पालक नरम हो जाए. जब पालक अच्छी तरह पक जाए तो इसमें दही और बेसन का तैयार घोल डाल दें. शुरुआत में कढ़ी को लगातार चलाते रहें, ताकि बेसन नीचे चिपके नहीं. एक उबाल आने के बाद इसमें स्वादानुसार नमक डालें और आंच धीमी कर दें. कढ़ी को बीच-बीच में चलाते हुए करीब 40-45 मिनट तक पकाएं. जब कढ़ी अच्छी तरह पककर थोड़ी गाढ़ी हो जाए तो गैस बंद कर दें. अब कढ़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए एक छोटे पैन में देसी घी गर्म करें. इसमें जीरा, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च पाउडर डालें. तड़का तैयार होते ही इसे कढ़ी के ऊपर डाल दें. आखिर में बारीक कटा हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें. बस तैयार है टेस्टी पालक की कढ़ी. इसे गरमा-गरम रोटी, पराठे या चावल के साथ सर्व करें.

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