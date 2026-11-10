Dyson ने लॉन्च किया अनोखा फ़ैन, सर्दियों में बन जाएगा हीटर और गर्मियों में एसी जैसी हवा

सर्दियों में कमरे को गर्म रखने के लिए हीटर और गर्मियों में ठंडी हवा के लिए पंखा या कूलर. यानी मौसम बदलते ही घर के गैजेट्स भी बदलने पड़ते हैं. Dyson ने भारत में दो नए ब्लेडलेस फैन लॉन्च किए हैं. इनमें से एक ऐसा डिवाइस है जो सर्दियों में हीटर और गर्मियों में कूलिंग फैन का काम करेगा. इसका नाम Dyson Hot+Cool HF1 Remote Link Pre-heat है. इसकी कीमत ₹38,900 रखी गई है.

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इसके साथ कंपनी ने Dyson Cool Tower Fan भी पेश किया है, जिसकी कीमत ₹27,900 है. यह खास तौर पर ठंडी हवा देने के लिए बनाया गया है. दोनों डिवाइस में कंपनी की Air Multiplier तकनीक दी गई है. इनका डिजाइन आम पंखों से अलग है, क्योंकि इनमें बाहर की तरफ घूमने वाले ब्लेड नहीं दिखते.

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लेकिन सवाल यह है कि क्या ₹38,000 से ज्यादा खर्च करके ऐसा फैन खरीदना सही फैसला होगा? इसमें ऐसे कौन से फीचर हैं जो इसे आम रूम हीटर और पंखे से अलग बनाते हैं?

Dyson Hot+Cool HF1: एक डिवाइस में हीटर और फैन

Dyson Hot+Cool HF1 कंपनी का नया 2-in-1 डिवाइस है. इसे सर्दियों में कमरे को गर्म करने और गर्मियों में ठंडी हवा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. यानी मौसम के हिसाब से अलग-अलग मशीन खरीदने की जरूरत कम हो सकती है.

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इसमें सिरेमिक हीटिंग प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी का दावा है कि यह करीब 100 सेकंड में पूरे कमरे का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है.

इसमें इनबिल्ट टेंप्रेचर सेंसर और थर्मोस्टेट दिया गया है. यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से तापमान सेट कर सकता है. मशीन कमरे का तापमान मॉनिटर करती है और तय किए गए लेवल को बनाए रखने के लिए हीटिंग को कंट्रोल करती है. इसमें मैक्सिमम 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सेट किया जा सकता है.

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HF1 में 10 एयरफ्लो स्पीड मिलती हैं. इसके अलावा 70 डिग्री तक ऑसिलेशन और मैनुअल टिल्ट का विकल्प भी है. इससे हवा को कमरे के अलग-अलग हिस्सों की तरफ भेजा जा सकता है.

मोबाइल ऐप से घर पहुंचने से पहले गर्म कर सकेंगे कमरा

Dyson Hot+Cool HF1 की सबसे खास बात इसका कनेक्टेड कंट्रोल है. यह कंपनी का पहला कनेक्टेड फैन हीटर है. इसे MyDyson ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है.

इसका मतलब है कि यूजर फोन से ही मशीन की सेटिंग बदल सकता है. कंपनी के Remote Link Pre-heat फीचर के जरिए घर पहुंचने से पहले कमरे को गर्म करने की सुविधा भी मिलती है. इसके साथ रिमोट कंट्रोल दिया गया है.

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इसमें स्लीप मोड और स्लीप टाइमर भी मौजूद हैं. स्लीप मोड में डिस्प्ले की रोशनी कम हो जाती है और मशीन कम आवाज में काम करती है. Dyson का दावा है कि HF1 अपने पिछले मॉडल के मुकाबले 25 फीसदी ज्यादा साइलेंट है.

ब्लेडलेस डिजाइन और सेफ्टी फीचर

इस डिवाइस में बाहर की तरफ तेजी से घूमने वाले ब्लेड नहीं हैं. इसका फायदा यह है कि बच्चों या पालतू जानवरों के आसपास इस्तेमाल करते समय खुले ब्लेड से चोट लगने का खतरा कम रहता है. इसमें ऑटोमैटिक टिप-ओवर प्रोटेक्शन भी दिया गया है. मशीन गिरने पर यह अपने आप बंद हो जाती है.

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हालांकि, ब्लेडलेस डिजाइन का मतलब यह नहीं है कि मशीन के अंदर हवा खींचने या गर्म करने वाले हिस्से नहीं हैं. हीटर इस्तेमाल करते समय मशीन के गर्म हिस्सों से दूरी बनाए रखना और कंपनी के सुरक्षा निर्देशों का पालन करना जरूरी है.

Dyson Cool Tower Fan: सिर्फ ठंडी हवा के लिए

Dyson ने इसके साथ कूल टावर फैन भी लॉन्च किया है. इसकी कीमत ₹27,900 है. नाम से ही साफ है कि यह मॉडल मुख्य रूप से कूलिंग के लिए है. इसमें हीटर का फीचर नहीं मिलता.

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इसमें भी Air Multiplier तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी के मुताबिक, यह आसपास की हवा को खींचकर तेज और लगातार एयरफ्लो देता है. इसमें 10 स्पीड सेटिंग, रिमोट कंट्रोल और Sleep Timer मिलता है.

इस मॉडल में Helmholtz कैविटी नाम की खास डिजाइन तकनीक भी दी गई है. इसे मशीन के बेस में लगाया गया है. कंपनी का दावा है कि इससे कुछ खास आवाजों की फ्रीक्वेंसी कम करने और हवा के बहाव में होने वाली रुकावट व शोर को घटाने में मदद मिलती है.

यह उन लोगों के लिए है जिन्हें कमरे या अपनी जगह पर ठंडी हवा चाहिए, लेकिन हीटर की जरूरत नहीं है. ध्यान रहे कि यह एयर कंडीशनर नहीं है. यह कमरे का तापमान कम नहीं करता, बल्कि पंखे की तरह हवा का एहसास देता है.

एयर प्यूरिफायर ना समझें

आम तौर पर डायसन एयर प्यूरिफायर के लिए जाना जाता है. इसलिए एक बात और साफ कर दें: ये दोनों एयर प्यूरीफायर नहीं हैं. इनमें HEPA फिल्टर या हवा से PM2.5 जैसे पॉल्यूटेंट्स हटाने का दावा नहीं किया गया है. अगर आपका मकसद दिल्ली-NCR जैसे इलाकों में प्रदूषण से बचना है, तो इनकी जगह एयर प्यूरीफायर देखना होगा.

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