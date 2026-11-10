TVS Ntorq 150: जुपिटर भूल जाएंगे! टीवीएस का धांसू स्कूटर लॉन्च, जानें प्राइस और फीचर्स डिटेल

TVS Ntorq 150 Spectral Green: भारतीय बाजार में स्पोर्टी स्कूटर पसंद करने वाले ग्राहकों के बीच TVS Ntorq की अपनी अलग पहचान है. कंपनी ने अब इस स्कूटर को एक नए लुक के साथ बाजार में उतारा है. TVS ने अपने पावरफुल स्कूटर Ntorq 150 के लिए नया Spectral Green कलर पेश किया है. यह नया रंग खासतौर पर उन लोगों को पसंद आ सकता है, जो अपने स्कूटर में कुछ अलग चाहते हैं, लेकिन ज्यादा चमकदार या भड़कीले रंगों से बचना पसंद करते हैं.

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TVS Ntorq 150 का नया स्पेक्ट्रल ग्रीन शेड देखने में काफी अलग और आकर्षक है. इसमें डार्क ऑलिव ग्रीन बॉडी फिनिश दी गई है, जिसके साथ ग्रे और फ्लोरोसेंट येलो रंग के ग्राफिक्स मिलते हैं. स्कूटर के फ्रंट फेंडर और पीछे के बॉडी पैनल पर भी फ्लोरोसेंट येलो कलर की हाइलाइट्स दी गई हैं. कंपनी का यह नया कलर बाकी तीन रंगों के मुकाबले थोड़ा सादा और प्रीमियम नजर आता है.



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इसमें स्पोर्टी लुक के साथ लाइट और यूनिक अंदाज देखने को मिलता है. खासकर उन ग्राहकों के लिए यह अच्छा विकल्प हो सकता है, जो ब्लैक या दूसरे रेगुलर कलर से हटकर कुछ नया चाहते हैं. इस नए रंग के आने के बाद Ntorq 150 कुल चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध हो गया है.

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इंजन और परफॉर्मेंस

नए कलर के अलावा TVS ने Ntorq 150 में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है. स्कूटर में पहले की तरह 149.7 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, 3-वाल्व और एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 13bhp की पावर और 14.2Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यानी नया Spectral Green कलर चुनने वाले ग्राहकों को इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में पहले जैसा ही अनुभव मिलेगा. कंपनी ने फिलहाल केवल इसके लुक में बदलाव किया है.

TVS Ntorq 150 के इस नए वेरिएंट के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. Photo: ITG



TFT वेरिएंट में मिलते हैं ये खास फीचर्स

चूंकि नया Spectral Green कलर केवल TFT वेरिएंट में पेश किया गया है, इसलिए इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है. इसमें TVS के SmartXonnect सिस्टम के जरिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और इससे जुड़े कई फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा स्कूटर में दो राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और TVS iGo Assist जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.



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कीमत की बात करें तो TVS Ntorq 150 के स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत 1,12,900 रुपये (एक्स-शोरूम) है. वहीं, TFT वेरिएंट के लिए ग्राहकों को 1,22,100 रुपये खर्च करने होंगे. नया Spectral Green कलर इसी TFT वेरिएंट में उपलब्ध है. इस तरह कंपनी ने बिना इंजन या फीचर्स में कोई बदलाव किए Ntorq 150 को नया लुक दिया है. अब देखना होगा कि इसका नया स्पेक्ट्रल ग्रीन शेड ग्राहकों को कितना पसंद आता है.



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