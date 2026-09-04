AI और कैमरे वाला टूथब्रश, Dyson ने लॉन्च किया कमाल का ब्रश, 47 हजार है कीमत

Dyson ने एक बेहद ही कमाल का इलेक्ट्रिक टूथब्रश लॉन्च किया है, जिसका नाम CameraJet इलेक्ट्रिक टूथब्रश है. इसमें कैमरा, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) और माउथवॉश जेट सिस्टम लगाया गया है.

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कंपनी ने इसको माउथ की फुल क्लीनिंग सॉल्यूशन के तौर पर लॉन्च किया है, जहां यूजर्स फोन में दांतों की कंडीशन देख सकते हैं और उन्हें साफ रखने में मदद कर सकते हैं.

Dyson ने न्यू लॉन्च ब्रश की कीमत 499.99 अमेरिकी डॉलर (करीब 47,000 रुपये) रुपये रखी है. अभी इसको पेरिश में लॉन्च किया है. भारत समेत अन्य मार्केट में कब तक लॉन्च होगा, उसकी जानकारी आने वाले दिनों में पता चलेगी.

कैमरा, AI से क्या होगा फायदा?

डायसन के इस ब्रश के अंदर बिल्ट-इन कैमरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और एक माउथवॉश जेट दिया है. यह ब्रश दांतों के बीच की जगह को भी आसानी से साफ करने में मदद करेगा.

डायसन ने CameraJet इलेक्ट्रिक टूथब्रश को तैयार करने में छह साल का रिसर्च और डेवलपमेंट तक का काम किया है. ब्रश हेड के अंदर 1,00,000 पिक्सल मैक्रो कैमरा है. यह ब्रशिंग के दौरान हर सेकेंड में 28 इमेज को कैप्चर कर सकता है.

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Dyson का गैप ऑप्टीकल टारगेटिंग सिस्टम

ब्रश के सिस्टम को जब भी कोई गैप डिटेक्ट होता है, Dyson का गैप ऑप्टीकल टारगेटिंग सिस्टम माउथवॉश की एक छोटी की धार छोड़ता है. कंपनी ने बताया है कि यह सिस्टम सिर्फ 100 मिलीसेकंड में एक्टिव हो जाता है.

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MyDyson ऐप से कनेक्ट होता है

डायसन का इलेक्ट्रिक ब्रश वाईफाई और ब्लूटूथ के जरिए MyDyson ऐप से भी कनेक्ट होता है. ऐप की मदद से यूजर्स अपने मुंह के अंदर का वीडियो देख सकते हैं. साथ ही दातों की कंडीशन या फिर कोई इंफेक्शन आदि को चेक कर सकते हैं.

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Dyson ने बताया है कि यूजर्स की प्राइवेसी का ध्यान रखा है और कंपनी ने बताया है कि टूथब्रर्श कैमरा केवल लाइव व्यू देखने या ऑटोमैटिक जेटिंग के दौरान ही एक्टिव होता है. साथ ही तस्वीरें न तो रिकॉर्ड की जाती हैं और न ही टूथब्रश या क्लाउड में स्टोर होती हैं.

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