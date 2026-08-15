scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मेड इन इंडिया 6G, सेमीकंडक्टर... पीएम मोदी ने लाल किले से सेट किया टेक टारगेट

भारत आज अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ बना रहा है, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने अभिभाषण में कहा है कि भारत में टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है. सरकार का टारगेट है कि मेड इन इंडिया 6G घर-घर पहुंचे. भारत में जल्द ही 6-7 नए सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू होंगे और भारत में 37 गुना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है.

Advertisement
X
टेक मैन्युफैक्चरिंग में भारत में तेजी से विकास कर रहा है. (Photo: ITG)
टेक मैन्युफैक्चरिंग में भारत में तेजी से विकास कर रहा है. (Photo: ITG)

80th Independence Day 2026 : आज देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने अभिभाषण के दौरान बताया है कि भारत टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है. 

पीएम मोदी ने बताया है कि मोबाइल फोन उत्पादन तैंतीस गुना बढ़ा है. साथ ही आधुनिक युग को लेकर भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी अपना परचम लहराया. पीएम मोदी ने बताया है कि भारत में जल्दही 6-7 सेमीकंडक्टर प्लान भारत में बनाए जा रहे हैं. साथ ही उन्होंने बताया है कि देश में डेटा सेंटर पर काम तेजी से चल रहा है. 

Apple से सैमसंग तक, भारत में कई कंपनियों के प्लांट 

सम्बंधित ख़बरें

google pixel 11 series launch
गूगल ने भारत में लॉन्च किए Pixel 11 सीरीज के 4 स्मार्टफोन्स
smartphone to smartphone charge
स्मार्टफोन से स्मार्टफोन ऐसे करें चार्ज, चार्जर की जरूरत नहीं होगी
genz feature phone switch
Gen Z क्यों छोड़ रहे हैं स्मार्टफोन्स? पुराने फीचर फोन की बढ़ी डिमांड
gujarat latest news
उत्साह और उमंग के साथ निकली तिरंगा यात्रा, देखें गुजरात आजतक
PM Modi
PM ने बताई 'सप्त धारा' की ताकत, देश को दिया अगले 5 वर्षों का Quick Plan

आज के समय ऐपल से लेकर सैमसंग तक जैसे ढेरों मोबाइल ब्रांड भारत में अपना प्लांट लगाकर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. इतना ही नहीं ऐपल, सैमसंग जैसे ब्रांड देश से बाहर भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका फायदा भारत को मिल रहा है. मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की मदद से भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: PM Modi Red Fort Speech Highlights: सेमीकंडक्टर से आत्मनिर्भरता पर... PM मोदी के भाषण की बड़ी बातें

इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग  करीब सात गुना बढ़ा 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग  करीब सात गुना बढ़ा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि भारत ने बीते 12 साल में भारत ने कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं, फिर चाहें वह टेक्नोलॉजी सेक्टर हो या फिर अन्य कोई सेक्टर.

यह भी पढ़ें: Independence Day 2026 : AI से बनाएं पोस्टर, वॉट्सऐप स्टेटस पर लगाएं और भेजे स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं 

बारह साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है-PM मोदी

प्रधानमंत्री ने बताया है कि पिछले बारह साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है. देश  तेज गति से आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री ने बताया है कि एक सौ चालीस करोड़ देशवासियों को अब रोकना नामुमकिन है. बीते बारह साल में देश ने डिफेंस प्रोडक्शन करीब चार गुना तक बढ़ा है. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब सात गुना बढ़ा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    UP: शराब के नशे में धुत युवक का हंगामा, मंदिर में रखी देवी-देवताओं की मूर्तियां तोड़ी |
    'जो पांच दशक में नहीं हुआ, वो पांच साल में होगा...', PM मोदी ने बताई 'सप्त धारा' की ताकत |
    2014 के बाद डिफेंस प्रोडक्शन चार गुना बढ़ा, दुनिया भारत आ रही है |
    India vs Sri Lanka 1st Test Live Score: भारत-श्रीलंका के बीच आज से गॉल में टक्कर, क्या सरफराज खान को मिलेगा मौका, ऐसी हो सकती है प्लेइंग-11 |
    मेड इन इंडिया 6G, सेमीकंडक्टर... पीएम मोदी ने लाल किले से सेट किया टेक टारगेट |
    'पहली बार लाल किले पर गूंज रहा है वंदेमातरम', जश्न-ए-आजादी पर बोले पीएम मोदी |
    स्वतंत्रता दिवस: वीरों के बलिदान और देशभक्ति के जज्बे से भरी ये 6 फिल्में, कर देंगी रोंगटे खड़े |
    Morning Vastu Upay: रोज़ सुबह उठते ही कर लें 4 काम, पैसों से भरने लगेगा बैंक बैलेंस! |
    आजादी से पहले की ये 7 भारतीय कंपनियां, आज भी दुनिया में डंका... बनाती हैं ये प्रोडक्ट्स |
    PM Modi Red Fort Speech Highlights: सेमीकंडक्टर से आत्मनिर्भरता पर... PM मोदी के भाषण की बड़ी बातें
    Advertisement