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Morning Vastu Upay: रोज़ सुबह उठते ही कर लें 4 काम, पैसों से भरने लगेगा बैंक बैलेंस!

Vastu Tips for Morning: सुबह उठकर करें ये 7 आसान काम, चमक जाएगी किस्मत. घर में आएगी सुख-समृद्धि, बरकत और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा। जानें वास्तु के जरूरी नियम.

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वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे आसान लेकिन बेहद असरदार सुबह के नियमों (Morning Rituals) के बारे में बताया गया है
वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे आसान लेकिन बेहद असरदार सुबह के नियमों (Morning Rituals) के बारे में बताया गया है

Morning Vastu Upay for Good Luck: सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन की दिशा तय करती है.वास्तु शास्त्र और सनातन धर्म में सुबह उठने के बाद के नियमों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है.ऐसा माना जाता है कि सुबह जागने के बाद हम सबसे पहले क्या देखते हैं और कौन से कार्य करते हैं, इसका सीधा असर हमारी ऊर्जा, सेहत और सफलता पर पड़ता है.यदि सुबह की शुरुआत सही नियमों के साथ की जाए, तो जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है .

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे आसान लेकिन बेहद असरदार सुबह के नियमों (Morning Rituals) के बारे में बताया गया है, जिन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल करके भाग्य को मजबूत किया जा सकता है.आइए जानते हैं सुबह उठने के बाद कौन से 7 काम करने से जीवन में सफलता और बरकत मिलती है:

1. हथेलियों के दर्शन करें (Karagre Vasate Lakshmi)
सुबह बिस्तर से उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर चेहरे के सामने रखें,  उनका दर्शन करें.धार्मिक मान्यता है कि हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में मां सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का वास होता है.ऐसा करने से पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, दिन की शुरुआत शुभ होती है.

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2. धरती को प्रणाम करें (Prithvi Vandana)
बिस्तर छोड़ने से ठीक पहले अपने दाहिने हाथ से या दोनों हाथों से धरती माता को छूकर प्रणाम करें.चूंकि हम धरती पर पैर रखते हैं, इसलिए उनसे क्षमा मांगते हुए दिन की अच्छी शुरुआत की प्रार्थना की जाती है. ऐसा करने से राहु और शनि के बुरे प्रभावों से राहत मिलती है. जीवन में स्थिरता आती है.

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3. सूर्य देव को जल अर्पित करें (Surya Arghya)
सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है.जल देते समय तांबे के लोटे में थोड़ा सा सिंदूर, लाल फूल या अक्षत मिला लें.सूर्य को अर्घ्य देने से मान-सम्मान बढ़ता है, करियर में तरक्की मिलती है. आत्मविश्वास मजबूत होता है.

4. भगवान का ध्यान और दर्शन
सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें.  अपने इष्टदेव या माता-पिता का आशीर्वाद लें.भगवान के सामने कुछ पल बैठकर ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है. इससे पूरे दिन मन शांत व केंद्रित रहता है.

5. तुलसी को जल दें और दीपक जलाएं
हिन्दू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और पूजनीय माना गया है.सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल अर्पित करें . शाम के समय वहां घी का दीपक जलाएं.नियमित रूप से ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती , मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है.

6. मुख्य द्वार को रखें साफ और स्वच्छ
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का मुख्य द्वार देवी-देवताओं के आगमन का मार्ग होता है.सुबह उठकर सबसे पहले घर की सफाई करें. मुख्य द्वार पर थोड़ा पानी छिड़ककर साफ रखें.मुख्य द्वार पर कभी भी कूड़ा या गंदगी न जमा होने दें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं.

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7. पक्षियों को दाना-पानी डालें
सुबह के समय छत या बालकनी में पक्षियों के लिए दाना और साफ पानी रखें.ऐसा करने से कुंडली के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं.पक्षियों को दाना डालने से पुण्य की प्राप्ति होती है . जीवन में आ रही रुकावटें स्वतः समाप्त होने लगती हैं.

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