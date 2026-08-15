scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

PM Modi Red Fort Speech Highlights: सेमीकंडक्टर से आत्मनिर्भरता पर... PM मोदी के भाषण की बड़ी बातें

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत की ताकत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग समेत कई क्षेत्रों में भारत ने बड़ी तरक्की की है.

Advertisement
X
प्रधानमंत्री मोदी का भाषण
प्रधानमंत्री मोदी का भाषण

भारत आज आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे हैं. अपने भाषण में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है और तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है.

पीएम मोदी ने अपने भाषण में पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां भी गिनाईं. उन्होंने कहा कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए 140 करोड़ भारतीयों की ताकत को रोकना नामुमकिन है.

पीएम मोदी ने अपने भाषण में बताया कि डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना बढ़ा है. खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना बढ़ा है. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है. आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा है. मोबाइल फोन का उत्पादन 33 गुना बढ़ा है.

सम्बंधित ख़बरें

Amit Shah
अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं
PM Modi
PM ने बताई 'सप्त धारा' की ताकत, देश को दिया अगले 5 वर्षों का Quick Plan
Defence Production Narendra Modi red fort independence day
2014 के बाद डिफेंस प्रोडक्शन चार गुना बढ़ा, दुनिया साझेदारी के लिए भारत आ रही
Digital India
मेड इन इंडिया 6G, सेमीकंडक्टर... PM ने सेट किया टेक टारगेट
PM Modi on Independence Day 2026
'पहली बार लाल किले पर गूंज रहा है वंदेमातरम', जश्न-ए-आजादी पर बोले पीएम मोदी

यह भी पढ़ें: Independence Day 2026 Live: 'पेट्रोल-डीजल का शस्त्रीकरण किया गया, दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दिया', लाल किले की प्राचीर से बोले PM मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल और इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है. 

Advertisement

प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने साफ कहा कि आज के डिजिटल और टेक्नोलॉजी के दौर में सेमीकंडक्टर चिप्स बहुत ही जरूरी है. इलेक्ट्रॉनिक सामान, मेडिकल उपकरण और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हर जगह आज इनका इस्तेमाल किया जा रहा है. इनके बिना आज कोई भी जरूरी काम नहीं हो पाता. पीएम मोदी ने बताया कि भारत अब इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. देश में तीन बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जा चुके हैं और इनमें एक्सपोर्ट के लिए उत्पादन भी शुरू हो गया है. आने वाले 7-8 सालों में 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट पर भी काम शुरू होने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि आज हर भारतीय 'मेक इन इंडिया', 'स्वदेशी' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसी पहलों से जुड़ रहा है. पीएम मोदी ने अपने भाषण में देश को बड़े सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने कहा कि हमें अपनी सोच को विस्तार देना होगा. उन्होंने कहा कि जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों, आपदाओं के बीच से रास्ते पर निकलने का सामर्थ्य अपने आप आता है. उन्होंने कहा कि हमारे संकल्प और सपने दोनों ऊंचे होने चाहिए. 

Advertisement

पिछले कुछ दिनों में देश के कुछ हिस्सों में आई बाढ़ का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ से कई लोग प्रभावित हुए हैं. प्रधानमंत्री ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि देश उनके साथ खड़ा है.

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आत्मनिर्भरता की जोर देते हुए यह भी कहा कि पिछले वर्षों में दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाजें आती थीं, अब वो आवाजें सुनाई नहीं देती है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज्ड करने का खेल खेला है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसे वेपनाइज्ड करने में लगी है. संसाधनों का वेपनाइज्ड, पेट्रोल, डीजल, खाद, दवाईयां, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज्ड किया जा रहा है. ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम ऐसी चुनौतियों का मजबूती से सामना कैसे करते.

लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं कीं. पीएम मोदी ने कहा कि एक साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई (AI) स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके साथ ही छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था की शुरुआत भी की जाएगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इंडोनेशिया को 7.7 तीव्रता के ताकतवर भूकंप ने थर्राया, मच गई अफरातफरी |
    वंदे मातरम् की गूंज, पीएम मोदी का 'बंधेज' साफा... तस्वीरों में देखें लाल किले पर आजादी का जश्न |
    अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं |
    16 साल बाद इंडिया लौटेंगे ललित मोदी, सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में होगी एंट्री? तोड़ी चुप्पी |
    उत्साह और उमंग के साथ निकली तिरंगा यात्रा, देखें गुजरात आजतक |
    UP: शराब के नशे में धुत युवक का हंगामा, मंदिर में रखी देवी-देवताओं की मूर्तियां तोड़ी |
    'जो पांच दशक में नहीं हुआ, वो पांच साल में होगा...', PM मोदी ने बताई 'सप्त धारा' की ताकत |
    2014 के बाद डिफेंस प्रोडक्शन चार गुना बढ़ा, दुनिया साझेदारी के लिए भारत आ रही है |
    India vs Sri Lanka 1st Test Live Score: भारत-श्रीलंका के बीच आज से गॉल में टक्कर, क्या सरफराज खान को मिलेगा मौका, ऐसी हो सकती है प्लेइंग-11 |
    मेड इन इंडिया 6G, सेमीकंडक्टर... पीएम मोदी ने लाल किले से सेट किया टेक टारगेट
    Advertisement