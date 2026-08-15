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UP: शराब के नशे में धुत युवक का हंगामा, मंदिर में रखी देवी-देवताओं की मूर्तियां तोड़ी

उत्तर प्रदेश के एटा जिले के मरहारा कस्बे में शिवचिंताहरण मंदिर में देवी-देवताओं की मूर्तियों को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने कुलदीप शर्मा को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी गुरुवार रात नशे की हालत में मंदिर में घुसा और हंगामा करते हुए मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया.

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पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार. (File Photo: ITG)
पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के एटा जिले के मरहारा कस्बे में एक मंदिर में देवी-देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपी घटना के समय नशे की हालत में था. घटना के बाद मंदिर समिति और श्रद्धालुओं ने सुरक्षा बढ़ाने व आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने बताया कि ब्राह्मणपुरी इलाके का रहने वाला कुलदीप शर्मा गुरुवार रात करीब आठ बजे बड़ा बाजार स्थित शिवचिंताहरण मंदिर में पहुंचा. आरोप है कि मंदिर में घुसने के बाद उसने हंगामा शुरू कर दिया और अपने हाथों से देवी-देवताओं की मूर्तियों को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाया. मंदिर में मौजूद पुजारी विनोद मिश्रा ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने कथित तौर पर उनके साथ बदसलूकी की. पुलिस के मुताबिक, उसने पुजारी के साथ हाथापाई करने का भी प्रयास किया. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

घटना से जुड़े पहलुओं की जांच में जुटी पुलिस
घटना की जानकारी मिलने के बाद मंदिर समिति के प्रबंधक नवल किशोर ने मरहारा थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की. थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुलदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने कहा कि मामले की आगे जांच की जा रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

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घटना के बाद मंदिर समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी गई. उन्होंने मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

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