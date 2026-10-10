बिना इंटरनेट के चलने वाले ऐप कैसे करते हैं काम? ब्लूटूथ ऐसे बनाता है नेटवर्क

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रोटेस्ट और आदोलंनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट बंद होने की जानकारी है. ऐसे में बहुत से प्रदर्शनकारी ब्लूटूथ बेस्ड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करने का प्रयास करने की संभावना जताई है. इस मौके पर नामचीन यूट्यूबर ध्रुव राठी ने तंज कसते हुए अपील की है, ऐसे ऐप्स को स्मार्टफोन में इंस्टॉल ना करें.

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अब सवाल आता है कि बिना इंटरनेट के ऐप्स कैसे काम करते है. यह ऐप BitChat App की तरह एक नेटवर्क तैयार करते हैं. हालांकि भारत में ऐपल ने अपने ऐप स्टोर को इसको रिमूव कर दिया है. बिटचैट को जैक डॉर्सी ने तैयार किया है, जो ट्विटर के को फाउंडर रहे हैं.

ब्लूटूथ पर चलने वाले ऐप डिसेंट्रीलाइज्ड और पियर टू पियर मैसेजिंग ऐप होते हैं. यह ऐप पहले आसपास मौजूद कंपेटेबल डिवाइसों को ब्लूटूथ लो एनर्जी के जरिए खोजते हैं. इसके दो हैंडसेट ब्लूटूथ के जरिए एक पुल तैयार करते हैं.

ध्रुव राठी का पोस्ट

Important Info ⚠️ Please don’t download these apps! — Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) October 9, 2026

ध्रुव राठी का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक पोस्ट को मेंशन करते हुए तंज कसा है कि वे इन ऐप्स को इंस्टॉल ना करें. ध्रुव राठी ने जॉय नाम के शख्स का पोस्ट मेंशन किया है. शख्स ने लिखा है रिपोर्ट है कि कई जगह इंटरनेट ठप है.

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उन ऐप्स के नाम Bridgefy (Android/ios) या Briar (Android) हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत से लोग कम्युनिकेशन में करते हैं. ऐप ब्लूटूथ बेस्ड नेटवर्क पर काम करते हैं. पोस्ट के मुताबिक, ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसे में इंटरनेट को ब्लॉक करने का प्रयास असफल हो सकता है.

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BitChat को ऐपल स्टोर से हटाया

ट्विटर के को फाउंडर और जैक डॉर्सी ने एक ऐप बिटचैट ऐप तैयार किया है, जो बिना इंटरनेट के काम करता है. यह एक पियर टू पियर ब्लूटूथ नेटवर्क बेस्ड मैसेजिंग ऐप है. इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है.

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यहां कुछ मोबाइल के ब्लूटूथ आपस में कनेक्ट होकर एक नेटवर्क तैयार करते हैं, इसके बाद फोन आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं

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