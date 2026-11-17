Xiaomi 18 Pro Max Launched: शाओमी ने अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है. फोन में 200MP के दो रियर कैमरे, पीछे एक अलग AMOLED स्क्रीन और प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर दिया गया है. कंपनी ने Pro Max में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर लगाया है. हालांकि, ग्लोबल मॉडल में चीन के मुकाबले बैटरी छोटी कर दी गई है.

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स्मार्टफोन में आमतौर पर एक ही स्क्रीन होती है, लेकिन Xiaomi अपने नए फ्लैगशिप में पीछे भी डिस्प्ले दे रही है. यानी फोन को पलटे बिना भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं और सेल्फी लेते समय पीछे के कैमरे से अपना फ्रेम देख सकते हैं. Xiaomi 18 Pro सीरीज के साथ कंपनी ने इसी डिजाइन को ग्लोबल बाजार तक पहुंचाया है.

Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max को 17 नवंबर को पेरिस में हुए इवेंट में पेश किया गया. दोनों फोन चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. कंपनी ने इनके चार कलर ऑप्श्न्स में पेश किया गया है. ब्लू, रेड और व्हाइट कलर शामिल हैं.

Xiaomi 18 Pro Max की कीमत करीब 1.64 लाख रुपये से शुरू

Xiaomi 18 Pro Max की कीमत यूरोप में 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल के लिए 1,599 यूरो रखी गई है. भारतीय मुद्रा में यह करीब 1.64 लाख रुपये होती है. इसके 12GB RAM और 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 1,799 यूरो यानी करीब 1.85 लाख रुपये है. टॉप मॉडल में 16GB RAM और 1TB स्टोरेज मिलता है, जिसकी कीमत 2,099 यूरो यानी करीब 2.16 लाख रुपये है.

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वहीं Xiaomi 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,399 यूरो यानी करीब 1.44 लाख रुपये है. इसके 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 1,599 यूरो रखी गई है. ये यूरोप की कीमतें हैं. भारत में फोन की कीमत और बिक्री कब होगी ये कंपनी ने नहीं बताया है.

फोन के पीछे भी मिलेगी AMOLED स्क्रीन, सेल्फी लेना होगा आसान

Xiaomi 18 Pro Max की सबसे अलग बात इसका रियर डिस्प्ले है. फोन के पीछे कैमरा मॉड्यूल के साथ 2.9 इंच की AMOLED टचस्क्रीन दी गई है. Xiaomi 18 Pro में यह स्क्रीन 2.7 इंच की है. दोनों डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं.

इस स्क्रीन का इस्तेमाल सिर्फ नोटिफिकेशन देखने के लिए ही नहीं है. इसकी मदद से आप पीछे लगे कैमरों से सेल्फी और वीडियो रिकॉर्ड करते समय अपना फ्रेम देख सकते हैं. इससे सेल्फी के लिए फ्रंट कैमरे पर निर्भरता कम हो सकती है. खासकर उन लोगों के लिए यह उपयोगी हो सकता है जो बेहतर कैमरा क्वालिटी के लिए रियर कैमरे से फोटो लेना चाहते हैं.

इसके अलावा इस छोटी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन और दूसरे विजेट भी देखे जा सकते हैं. यानी हर बार फोन की बड़ी स्क्रीन ऑन करने की जरूरत नहीं होगी. यह फीचर फोन को बाकी फ्लैगशिप से अलग पहचान देता है.

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बगल में बैठा शख्स नहीं देख पाएगा आपकी स्क्रीन

Xiaomi 18 Pro सीरीज में प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर भी दिया गया है. इसका काम स्क्रीन के देखने के एंगल को सीमित करना है, ताकि बगल में बैठा व्यक्ति आसानी से आपका मैसेज, फोटो या दूसरी निजी जानकारी न देख सके.

उदाहरण के लिए, अगर आप मेट्रो, बस या किसी कैफे में बैठकर फोन पर निजी मैसेज पढ़ रहे हैं, तो आसपास बैठे लोगों के लिए स्क्रीन देखना मुश्किल हो सकता है. यह फीचर सार्वजनिक जगहों पर फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए काम का साबित हो सकता है.

आजकल स्मार्टफोन में बैंकिंग, ऑफिस और निजी बातचीत से जुड़ी कई जानकारियां होती हैं. ऐसे में स्क्रीन की प्राइवेसी भी फोन का एक जरूरी फीचर बनती जा रही है. Xiaomi ने इसी जरूरत को ध्यान में रखकर इस सीरीज में प्राइवेसी डिस्प्ले दिया है.

200MP के दो कैमरे, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट

कैमरा इस फोन का एक और बड़ा आकर्षण है. Xiaomi 18 Pro Max में पीछे तीन कैमरे दिए गए हैं. इसमें OIS के साथ 200MP का मुख्य कैमरा, OIS सपोर्ट वाला 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50MP का कैमरा मिलता है.

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दो 200MP कैमरे होने का मतलब सिर्फ बड़ी तस्वीरें लेना नहीं है. मुख्य कैमरा रोजमर्रा की फोटोग्राफी के लिए है, जबकि पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दूर की चीजों को करीब से कैप्चर करने में मदद करता है. अल्ट्रावाइड कैमरा बड़े फ्रेम वाली तस्वीरों के काम आता है. फोन में 8K रिजॉल्यूशन पर 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी दिया गया है.

Xiaomi ने कैमरा सिस्टम को Leica के साथ मिलकर तैयार किया है. कंपनी की यह साझेदारी कैमरे के रंग और फोटो प्रोसेसिंग को लेकर भी अहम है. हालांकि, असली कैमरा परफॉर्मेंस का पता इस्तेमाल और रिव्यू के बाद ही चलेगा.

Snapdragon का नया फ्लैगशिप प्रोसेसर

Xiaomi 18 Pro Max में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर दिया गया है. यह 2nm प्रोसेस पर बना चिपसेट है और इसकी क्लॉक स्पीड 5.01GHz तक जाती है. वहीं Xiaomi 18 Pro में Snapdragon 8 Elite Gen 6 प्रोसेसर मिलता है.

दोनों फोन में LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है. ये फोन Android 17 पर आधारित HyperOS 4 पर चलते हैं. Pro Max में ज्यादा ताकतवर चिपसेट दिया गया है, इसलिए गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और दूसरे भारी कामों में इससे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है.

चीन के मुकाबले ग्लोबल मॉडल में छोटी कर दी गई बैटरी

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इस फोन को खरीदने का प्लान बना रहे लोगों के लिए बैटरी से जुड़ी जानकारी भी अहम है. चीन में लॉन्च हुए Xiaomi 18 Pro Max में 8,500mAh की बैटरी दी गई थी, लेकिन ग्लोबल मॉडल में कैपेसिटी क्षमता 7,050mAh है. इसी तरह Xiaomi 18 Pro की बैटरी चीन में 7,000mAh थी, जबकि ग्लोबल वर्जन में 6,000mAh की बैटरी दी गई है.

दोनों फोन 100W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं. इनमें 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का फीचर भी है. यानी आप जरूरत पड़ने पर फोन से किसी दूसरे डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं.

क्या Xiaomi 18 Pro Max भारत में लॉन्च होगा?

Xiaomi ने फिलहाल 18 Pro सीरीज को चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है. भारत में इसकी कीमत और बिक्री की तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. इससे पहले Xiaomi ने भारत में 18 Pro सीरीज को लेकर संकेत दिए थे और फोन को India Mobile Congress 2026 में भी दिखाया गया था. लेकिन भारत में कौन-सा मॉडल आएगा और कब आएगा, इस पर कंपनी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.

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