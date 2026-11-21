शुक्रवार को मनोज तिवारी प्रतापगढ़ के कुंडा में आयोजित तीन दिवसीय श्रीराम कथा के समापन पर पहुंचे. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा में मंच साझा करने के बाद उन्होंने कुंडा विधायक राजा भैया से मुलाकात की. उन्होंने मुलाकात का छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

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राजा भैया संग मनोज तिवारी

मनोज तिवारी ने अपने सोशल मीडिया पर राजा भैया के साथ कैद हुए पलों का वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में दोनों नेता रामकथा के मंच पर दिखे और तिवारी ने राजा भैया के प्रति सम्मान और सराहना जताई. उन्होंने राजा भैया को “सनातन का बड़ा चेहरा” कहा, जिससे कथा के आयोजन को राजनीतिक संदेश भी मिल गया.

मनोज तिवारी ने कथा में भजन प्रस्तुत किए और श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया. उन्होंने कहा कि राम, कृष्ण और हनुमान की कथा सुनने के लिए लोग एक मंच पर आते हैं, जिससे सनातन और भारतीय संस्कृति को कमजोर करने की कोशिशें नाकाम होती हैं.

राम कथा में शामिल होने के लिए राजा भैया ने मनोज तिवारी का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि मनोज भैया का बहुत-बहुत आभार. हम हमेशा से इनके बहुत बड़े प्रशसंक रहे हैं. आज हम बहुत खुश हैं. आप सभी को भी जय-जय सिया राम. मनोज तिवारी ने कहा कि इतनी अच्छी कथा कराई. इतना अच्छा संपन्न हुआ इतने अच्छे भाव से.

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मनोज तिवारी ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के हेलीकॉप्टर की ओर कैमरा घूमा हुए कहा कि देखिए अब महाराज जी विदा ले रहे हैं. अंदर से आशीर्वाद दे रहे हैं.

मनोज तिवारी से पहले भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह भी कुंडा में हुई रामकथा में शामिल हुए थे. उन्होंने भी राजा भैया की तारीफ करते हुए कहा था कि कथा बहुत अच्छे से संपन्न हुई. कुंड में हुई रामकथा से पवन सिंह और राजा भैया का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था. वीडियो में राजा भैया, पवन सिंह से माइक छीनते दिखे. लेकिन बाद में उन्होंने सफाई देते हुए पवन सिंह को छोटा भाई कहा और हेटर्स को लताड़ लगाई.

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