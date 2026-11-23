नया iPhone खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ महीने इंतजार करना फायदे का सौदा हो सकता है. Apple 2027 की शुरुआत में iPhone 18, iPhone 18e, नया MacBook Neo और अपडेटेड iPad समेत कई डिवाइस पेश कर सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इनकी लॉन्चिंग फरवरी से मार्च के बीच हो सकती है. खास बात यह है कि ऐपल इस बार अपने महंगे Pro मॉडल के बजाय पहले आम ग्राहकों और कम बजट वाले खरीदारों पर ध्यान दे सकता है.

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गौरतलब है कि इस साल सितंबर महीने में ऐपल ने सिर्फ iPhone 18 सीरीज के Pro मॉडल्स ही लॉन्च किए थे. पहली बार नॉन प्रो मॉडल्स को स्किप कर दिया गया. अब नॉन प्रो iPhone 18 मॉडल्स अगले साल यानी 2027 की शुरुआत में लॉन्च होने की खबर है.

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Bloomberg के Mark Gurman के मुताबिक, ऐपल फरवरी-मार्च 2027 के दौरान अपने कई नए प्रोडक्ट पेश करने की तैयारी में है. यह लॉन्च कंपनी के iOS 27.4 सॉफ्टवेयर अपडेट के समय के आसपास हो सकता है. इस दौरान नए iPhone के साथ सस्ता iPad, MacBook Neo की नेक्स्ट जेनेरशन और नया MacBook Air भी देखने को मिल सकता है.

फरवरी-मार्च में आ सकते हैं ये 5 ऐपल प्रोडक्ट

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रिपोर्ट के मुताबिक, ऐपल की पहली लॉन्च लहर में पांच डिवाइस शामिल हो सकते हैं. इनमें iPhone 18, iPhone 18e, नया एंट्री-लेवल iPad, MacBook Neo की दूसरी पीढ़ी और अपडेटेड MacBook Air शामिल हैं.

इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा iPhone 18 और iPhone 18e की है. इसकी वजह यह है कि ऐपल ने इस साल अपनी Pro सीरीज को पहले लॉन्च किया, लेकिन सामान्य iPhone मॉडल को उसी समय बाजार में नहीं उतारा. ऐसे में फरवरी या मार्च में आने वाला iPhone 18 उन लोगों के लिए अहम हो सकता है जो Pro मॉडल पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते.

दूसरी तरफ iPhone 18e कंपनी का अपेक्षाकृत किफायती मॉडल हो सकता है. ऐपल के लिए यह जरूरी भी है, क्योंकि हर ग्राहक एक लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाला iPhone नहीं खरीदना चाहता. 18e के जरिए कंपनी कम कीमत वाले प्रीमियम फोन बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर सकती है.

iPhone 18 में मिल सकता है नया A20 चिप

iPhone 18 में सबसे बड़ा बदलाव इसके प्रोसेसर में देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐपल इस फोन में नया A20 चिप दे सकता है. इसके साथ बेहतर बैटरी और ज्यादा रैम मिलने की भी उम्मीद है.

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कुछ रिपोर्ट्स में iPhone 18 के लिए 9GB रैम का जिक्र किया गया है. हालांकि, अलग-अलग लीक में रैम को लेकर अलग दावे हैं, इसलिए अभी इसे पक्की जानकारी नहीं माना जा सकता.

डिस्प्ले की बात करें तो iPhone 18 में 6.3 इंच का OLED पैनल और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने की चर्चा है. कैमरे में बड़े बदलाव की जगह मौजूदा सेटअप को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा सकता है. लीक के मुताबिक, फोन में पीछे की तरफ दो 48 मेगापिक्सल कैमरे मिल सकते हैं.

अगर ये जानकारी सही साबित होती है, तो नॉर्मल iPhone खरीदने वालों को भी बेहतर स्क्रीन और नया प्रोसेसर मिल सकता है. लेकिन इसकी असली कीमत और फीचर्स का पता लॉन्च के समय ही चलेगा.

iPhone 18e में क्या होगा खास?

iPhone 18e उन लोगों के लिए हो सकता है जो ऐपल का फोन चाहते हैं, लेकिन Pro मॉडल की कीमत नहीं चुकाना चाहते. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें भी A20 चिप मिल सकती है. यानी कम कीमत वाले मॉडल में भी नई पीढ़ी का प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है.

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फोन में करीब 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिल सकता है. हालांकि, इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट ही रहने की चर्चा है. कैमरे के मामले में भी कंपनी एक रियर कैमरा दे सकती है. यह iPhone 18 के मुकाबले एक बड़ा समझौता होगा, लेकिन कम कीमत रखने के लिए ऐपल ऐसा कर सकता है.

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बैटरी को लेकर भी कुछ रिपोर्ट्स में सुधार का दावा किया गया है. इसके अलावा रैम और कनेक्टिविटी में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. लेकिन अभी iPhone 18e की कीमत, कैमरा और बाकी फीचर्स को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.

MacBook Neo 2 में मिल सकता है नया प्रोसेसर

ऐपल सिर्फ iPhone ही नहीं, अपने कम कीमत वाले लैपटॉप को भी अपडेट करने की तैयारी में है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी MacBook Neo का सेकंड जेनेरेशन फरवरी-मार्च 2027 में पेश कर सकती है.

MacBook Neo 2 में A19 Pro चिप मिलने की चर्चा है. इसके साथ 12GB रैम दी जा सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह मौजूदा मॉडल के मुकाबले एक अच्छा अपग्रेड होगा. ज्यादा रैम से एक साथ कई ऐप चलाने और रोजमर्रा के काम करने में मदद मिल सकती है.

MacBook Neo को ऐपल ने ऐसे ग्राहकों के लिए पेश किया था जिन्हें कम कीमत में कंपनी का लैपटॉप चाहिए. इसका मुकाबला मुख्य रूप से सस्ते विंडोज लैपटॉप और क्रोमबुक से है. सेकंड जेनेरेशन में बेहतर प्रोसेसर और ज्यादा रैम मिलने से यह उन स्टूडेंट्स और नॉर्मल यूजर्स के लिए बेहतरीन हो सकता है जिन्हें पढ़ाई, इंटरनेट, वीडियो कॉल और ऑफिस के काम के लिए लैपटॉप चाहिए.

रिपोर्ट में नए कलर्स का विकल्प मिलने की भी उम्मीद जताई गई है. हालांकि, डिजाइन में कितना बदलाव होगा और भारत में इसकी कीमत क्या होगी, यह अभी साफ नहीं है.

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MacBook Air भी हो सकता है अपडेट

ऐपल अपने लोकप्रिय MacBook Air को भी नए प्रोसेसर के साथ पेश कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगली पीढ़ी के MacBook Air में M6 चिप दी जा सकती है.

MacBook Air उन लोगों के बीच लोकप्रिय है जिन्हें हल्का लैपटॉप चाहिए, लेकिन वे MacBook Pro की ज्यादा कीमत नहीं देना चाहते. M6 चिप आने से इसकी प्रोसेसिंग क्षमता और एनर्जी की बचत बेहतर हो सकती है. हालांकि, अभी डिस्प्ले, डिजाइन, बैटरी और कीमत में बदलाव को लेकर कोई पक्की जानकारी नहीं है.

अगर MacBook Neo और MacBook Air दोनों को एक ही समय पर अपडेट करता है, तो कंपनी के लैपटॉप पोर्टफोलियो में कम बजट से लेकर प्रीमियम इस्तेमाल तक के लिए नए विकल्प मिल सकते हैं.

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