सोना-चांदी बीते कुछ दिनों में जमकर टूटा है. देश ही नहीं, विदेशों में भी कीमती धातुओं का भाव धड़ाम नजर आया है. हालांकि, सोमवार को गोल्ड-सिल्वर की चाल बदली-बदली दिखी. फिर भी 1 किलो चांदी अभी 1.53 लाख रुपये, जबकि 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1.25 लाख रुपये का मिल रहा है. यानी अभी भी खरीदारी का मौका है, क्योंकि चांदी अपने हाई लेवल से 2.67 लाख रुपये से ज्यादा सस्ती है. आइए जानते हैं सोना कितना सस्ता मिल रहा?

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सोना-चांदी में सोमवार को चेंज

सबसे पहले बात करते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना-चांदी की कीमतों में सोमवार को आए बदलाव के बारे में, तो दोनों ही कीमती धातुओं की चमक बढ़ी है. सोना 3000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा उछला है, तो वहीं चांदी की कीमत में 5000 रुपये प्रति किलोग्राम से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है.

हाई से आधे से भी ज्यादा कम दाम

चांदी की कीमत पर नजर डालें, तो सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाली चांदी की कीमत एमसीएक्स पर खबर लिखे जाने तक 1,52,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही थी. इसके हाई से तुलना करें, तो 1 Kg Silver आधे से भी ज्यादा कम दाम पर मिल रही है.

दरअसल, MCX पर चांदी का लाइफ टाइम हाई लेवल 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम है, जिसे इसने इस साल जनवरी महीने की 29 तारीख को छुआ था. हालांकि, इसके बाद लगातार क्रैश होती नजर आई. हालांकि, बीच-बीच में इसका दाम चमका भी. वर्तमान भाव से तुलना करें, तो सोमवार की तेजी के बावजूद ये कीमती धातु अपने हाई से क्रैश (Silver Price Crash From High) नजर आ रही है और 2,67,648 रुपये प्रति किलो सस्ती मिल रही है.

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चमकने के बाद भी सोना इतना सस्ता

न सिर्फ चांदी में खरीदारी का मौका बना हुआ है, बल्कि वायदा कारोबार में सोना 3000 रुपये की जोरदार उछाल के बावजूद अपने हाई से काफी कम कीमत पर मिल रहा है. जनवरी 2026 में ही चांदी में रिकॉर्डतोड़ तेजी के बीच एमसीएक्स पर सोने का दाम 1.93 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा था. वहीं घरेलू मार्केट में जीएसटी और मेकिंग चार्ज के साथ 2 लाख के पार निकल गया था.

सोमवार को खबर लिखे जाने तक एमसीएक्स पर 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाले 10 Gram 24 Gold का रेट 1.24 लाख रुपये पर कारोबार कर रहा था. यानी इस उछाल के बाद भी गोल्ड हाई से 69 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कम दाम पर मिल रहा है.

बीते सप्ताह Gold-Silver हुए थे क्रैश

बता दें कि सोना-चांदी की कीमतों में उथल-पुथल लंबे समय से जारी है, लेकिन बीते सप्ताह ये दोनों कीमती धातुएं हर बीतते दिन के साथ क्रैश होती नजर आई थीं. MCX Gold-Silver Rate देखें, तो 10 ग्राम सोना बीते सप्ताह के पांच कारोबारी दिनों में 14,927 रुपये सस्ता होकर 1,36,705 रुपये प्रति 10 ग्राम से घटकर 1,21,778 रुपये पर आ गया था. वहीं चांदी 28,496 रुपये सस्ती होकर इन 5 दिनों में 1,76,309 रुपये प्रति किलो से 1,47,813 रुपये पर आ गई थी.

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(नोट: सोना-चांदी में किसी भी तरह के निवेश या खरीदारी से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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