कर्नाटक में कांग्रेस विधायक नयना मोटम्मा ने हासन जिले से हाथियों को भद्र वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी क्षेत्र में स्थानांतरित करने के वन विभाग के फैसले के विरोध में सोमवार को विधानसभा से इस्तीफा देने की कोशिश की. हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष जीएस पाटिल ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और उन्हें सही फॉर्मेट में इस्तीफा देने को कहा.

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मुदिगेरे की विधायक नयना मोटम्मा हासन जिले के बेलूर से करीब 50-60 हाथियों को चिक्कमगलुरु जिले के मुदिगेरे स्थित तातकोला रिजर्व फॉरेस्ट में स्थानांतरित किए जाने का विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि इस फैसले से उन किसानों की परेशानियां बढ़ेंगी, जो पहले से ही इंसान और हाथियों के बीच लगातार हो रहे संघर्ष और आजीविका से जुड़ी दूसरी समस्याओं से जूझ रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले सप्ताह हाथियों के कारण दो लोगों की मौत के बाद वन विभाग ने यह फैसला लिया था.

इसके बाद नयना मोटम्मा अपना इस्तीफा लेकर विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय पहुंचीं, लेकिन उन्हें बताया गया कि इस्तीफा निर्धारित प्रारूप में नहीं है. इसके बाद वह अध्यक्ष के निजी सचिव के कार्यालय पहुंचीं. नयना मोटम्मा ने कहा कि वह हासन क्षेत्र से हाथियों को भद्र वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी में भेजने के फैसले की निंदा करती हैं. उन्होंने कहा कि इस फैसले से पहले से कई समस्याओं से जूझ रहे किसान परेशान हैं.

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तुरंत वापस लेने की मांग

रविवार को नयना मोटम्मा ने चिक्कमगलुरु में अन्य नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाथियों को स्थानांतरित करने के आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की थी. उन्होंने यह भी मांग की कि जिन हाथियों को पहले ही दूसरी जगह भेजा जा चुका है, उन्हें कहीं और स्थानांतरित किया जाए. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा था कि लोगों और किसानों की आजीविका के हित में अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो वे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं.

अपने इस्तीफे के फैसले पर नयना मोटम्मा ने आरोप लगाया कि वन विभाग ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से बातचीत किए बिना यह कार्रवाई की. उन्होंने कहा कि विभाग को जनप्रतिनिधियों से बात कर सभी को साथ लेकर फैसला करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वन विभाग ने उन्हें जानकारी दिए बिना अभियान चलाने की कोशिश की.

दोबारा इस्तीफा देने की चेतावनी

नयना मोटम्मा ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर दो अन्य विधायकों से भी बात की है और पार्टी के नेताओं तथा मंत्रियों ने भी हस्तक्षेप किया है. उन्होंने कहा कि हासन और चिक्कमगलुरु के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स ने उन्हें इस मामले की जानकारी दी और आश्वासन दिया कि अभियान रोक दिया जाएगा और पहले की स्थिति बरकरार रखी जाएगी. हालांकि, नयना मोटम्मा ने कहा कि रात के दौरान जिन हाथियों को इलाके से दूर भेज दिया गया है, उन्हें वापस लाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुदिगेरे की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली विधायक के तौर पर उनकी मांग है कि अगर हाथियों को रात में इलाके से बाहर भेजा गया है तो उन्हें वापस लाया जाए. नयना मोटम्मा ने चेतावनी दी कि अगर हाथियों को वापस नहीं लाया गया तो वह दोबारा अपना इस्तीफा सौंपेंगी.

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