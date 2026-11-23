उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है. इसी सिलसिले में दोनों दलों के नेताओं की पहली बैठक हुई, जो करीब 15 मिनट में खत्म हो गई.

और पढ़ें

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो. बैठक के दौरान कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीटों को लेकर एक नई लिस्ट भी सौंपी है.

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस की नई लिस्ट में पहले वाली लिस्ट के मुकाबले 70-80 नाम कम किए गए हैं. नई लिस्ट में करीब 100-120 नाम हैं. कांग्रेस ने यह लिस्ट प्रमोद के घर पर सपा नेताओं को सौंपी. अब सपा इस लिस्ट को गौर से देखने के बाद अपना फीडबैक कांग्रेस को देगी. सूत्रों के मुताबिक, दोनों दलों के बीच इस मुद्दे पर अगली बैठक मंगलवार को दोपहर 12 बजे होने की संभावना है.

A, B और C तीन कैटेगरी

कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को करीब 100 से 120 सीटों की नई लिस्ट सौंपी है. सूत्रों के मुताबिक, इस लिस्ट में सीटों को A, B और C तीन कैटेगरी में बांटा गया है. सूत्रों के अनुसार, A कैटेगरी में करीब 70 सीटें हैं, जबकि B और C कैटेगरी में कुल मिलाकर करीब 60 सीटें रखी गई हैं. A कैटेगरी में उन सीटों को प्राथमिकता दी गई है, जहां कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी और करीब 35 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी.

Advertisement

हालांकि, A कैटेगरी की 70-75 सीटों में जहां सपा के मौजूदा विधायक हैं, उन सीटों पर कांग्रेस जोर नहीं देगी. बाकी सीटों पर कांग्रेस का दावा है कि वहां उसकी जीत की अच्छी संभावना है और इसलिए ये सीटें उसे मिलनी चाहिए. वहीं, B और C कैटेगरी की सीटों को लेकर कांग्रेस का रुख अपेक्षाकृत लचीला है. सूत्रों के मुताबिक, इन सीटों पर बातचीत के जरिए सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है.

इन जिलों की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, सहारनपुर, प्रयागराज और सीतापुर जिलों की अधिकांश विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी की है. हालांकि, इन जिलों में जिन सीटों पर सपा के मौजूदा विधायक हैं, उन्हें कांग्रेस अपनी दावेदारी से बाहर रख रही है. सूत्रों के मुताबिक, सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच बातचीत मंगलवार को भी जारी रहेगी. अगली बैठक भी सबसे अधिक संभावना है कि इसी जगह पर होगी.

सम्मान और स्नेह की भावना के साथ आगे बढ़ाई जाएगी

सपा के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी के आवास पर हुई. बैठक में तय हुआ कि सीट बंटवारे पर बातचीत आपसी सम्मान और स्नेह की भावना के साथ आगे बढ़ाई जाएगी.

Advertisement

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में आराधना मिश्रा ने कहा कि सीटों पर फैसला करते समय सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस बात को दी जाएगी कि किस विधानसभा सीट पर किस दल की जीत की संभावना यानी विनेबिलिटी अधिक है.

कांग्रेस की ओर से 50 या 100 सीटों की मांग किए जाने के सवाल पर आराधना मिश्रा ने किसी निश्चित संख्या की पुष्टि नहीं की. उन्होंने कहा कि गठबंधन का मुख्य लक्ष्य 2027 में बीजेपी को हराकर सरकार बनाना है. इसी उद्देश्य के साथ जीत की संभावना को प्राथमिकता देते हुए सीटों का बंटवारा किया जाएगा. हालांकि, पहले दौर की बातचीत में किन सीटों पर चर्चा हुई, इसका ब्योरा उन्होंने साझा नहीं किया.

कम समय चली बैठक पर आराधना मिश्रा का बयान

सपा और कांग्रेस की समन्वय समितियों के बीच हुई बैठक कम समय में खत्म होने को लेकर उठ रहे सवालों पर आराधना मिश्रा ने कहा कि यह दोनों दलों के बीच आपसी भरोसे का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि जब विश्वास होता है तो लंबी बातचीत की जरूरत नहीं होती. शब्द कम होते हैं और नीयत साफ होनी चाहिए. आराधना मिश्रा ने कहा कि दोनों दलों की नीयत साफ है और दोनों को एक-दूसरे पर विश्वास है.

---- समाप्त ----