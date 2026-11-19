Apple के नए iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लें. कंपनी अपनी अगली iPhone सीरीज को दो हिस्सों में लॉन्च करने की तैयारी में है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टैंडर्ड iPhone 18 और iPhone Air 2 मार्च 2027 में बाजार में आ सकते हैं. यानी इस बार Pro मॉडल पहले और आम ग्राहकों के लिए आने वाले iPhone बाद में लॉन्च हो सकते हैं. बता दें कि इस साल कंपनी ने सिर्फ iPhone 18 Pro मॉडल्स लॉन्च किए थे और iPhone 18 स्किप हुआ है जिसे 2027 में पेश किया जाएगा.

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अब तक Apple आमतौर पर सितंबर में अपनी नई iPhone सीरीज के सभी बड़े मॉडल एक साथ पेश करता रहा है. लेकिन 2026 में यह तरीका बदलता दिखाई दिया. सितंबर में कंपनी ने iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo पेश किया. वहीं, स्टैंडर्ड iPhone 18 को उस लॉन्च इवेंट का हिस्सा नहीं बनाया गया. अब नई रिपोर्ट्स में इसके मार्च 2027 में आने की बात कही जा रही है.

मार्च 2027 में कब आ सकते हैं iPhone 18 और Air 2?

रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple के डिस्प्ले सप्लायर सैमसंग डिस्प्ले और LG डिस्प्ले नए आईफोन मॉडल के लिए OLED पैनल तैयार करने की योजना बना रहे हैं. LG डिस्प्ले इस साल के आखिर तक पैनल का उत्पादन शुरू कर सकती है, जबकि सैमसंग डिस्प्ले जनवरी 2027 में बड़े स्तर पर प्रोडक्शन शुरू कर सकती है.

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डिस्प्ले बनाने वाली कंपनियों की यह तैयारी मार्च 2027 में फोन लॉन्च होने की संभावना की ओर इशारा करती है. हालांकि, ऐपल ने अभी तक इन दोनों फोन की लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है. इसलिए मार्च की तारीख को फिलहाल संभावित लॉन्च टाइमलाइन ही माना जाना चाहिए.

पहली बार सितंबर में नहीं आया स्टैंडर्ड iPhone

ऐपल की यह स्ट्रैटिजी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कंपनी लंबे समय से सितंबर में नई आईफोन सीरीज पेश करती रही है. आमतौर पर स्टैंडर्ड मॉडल, Pro और Pro Max एक ही इवेंट में लॉन्च होते थे. लेकिन अब कंपनी महंगे और प्रीमियम मॉडल पहले, जबकि स्टैंडर्ड और दूसरे मॉडल बाद में पेश कर सकती है.

इस बदलाव का असर ग्राहकों पर भी पड़ेगा. जो लोग Pro मॉडल नहीं खरीदना चाहते और स्टैंडर्ड iPhone का इंतजार करते हैं, उन्हें अब सितंबर के बजाय अगले साल की शुरुआत तक रुकना पड़ सकता है. दूसरी तरफ, Apple को साल में दो अलग-अलग मौकों पर नए iPhone पेश करने का मौका मिलेगा. इससे कंपनी की चर्चा और बिक्री पूरे साल बनी रह सकती है.

iPhone 18 में क्या मिल सकता है नया?

लीक्स के मुताबिक, स्टैंडर्ड iPhone 18 में 6.3 इंच का ProMotion डिस्प्ले मिल सकता है. फोन में ऐपल की नई A20 चिप दिए जाने की उम्मीद है. इसके अलावा कंपनी इसमें अपना C2 मॉडेम भी दे सकती है. कुछ रिपोर्ट्स में 9GB RAM और 18 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे का भी दावा किया गया है.

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कैमरे की बात करें तो फोन में पीछे की तरफ दो कैमरे मिल सकते हैं. इनमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल हो सकता है.

iPhone Air 2 में क्या बदलेगा?

iPhone Air कंपनी का अब तक का सबसे पतला स्मार्टफोन है. iPhone Air 2 भी मार्च 2027 में स्टैंडर्ड iPhone 18 के साथ आ सकता है. लेकिन इस फोन को लेकर एक रिपोर्ट कुछ अलग संकेत देती है. जानकारी के मुताबिक, Apple दूसरी पीढ़ी के Air मॉडल में मौजूदा डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन को ही बरकरार रख सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के पास पहले से OLED पैनल का स्टॉक मौजूद है और वह उसका इस्तेमाल नए मॉडल में कर सकती है. Samsung Display को iPhone Air 2 के लिए डिस्प्ले का अकेला सप्लायर बताया गया है. वहीं, स्टैंडर्ड iPhone 18 के डिस्प्ले के लिए सैमसंग और LG दोनों काम कर सकती हैं.

iPhone Air की पहली पीढ़ी को ग्राहकों से बहुत मजबूत प्रतिक्रिया नहीं मिलने की खबरें भी सामने आई थीं. ऐसे में ऐपल दूसरी पीढ़ी के फोन का प्रोडक्शन लिमिटेड रख सकती है.

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