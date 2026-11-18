जहां एक तरफ बॉलीवुड फिल्मों में गुस्सैल और 'अल्फा मेल' हीरो का बोलबाला रहा है, वहीं पाकिस्तानी सीरियल 'दर-ए-निजात' के अबू बकर ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. अपनी सादगी, समझदारी और अच्छे बर्ताव की वजह से अबू बकर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. लड़कियां अपने लिए अबू बकर जैसा ही पार्टनर मांग रही हैं.

और पढ़ें

अबू बकर क्यों बना सबका फेवरेट?

पिछले कुछ समय से भारतीय सिनेमा में 'अल्फा मेल' किरदारों का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा है. चाहे 'कबीर सिंह' का गुस्सैल अंदाज हो, 'एनिमल' का रणविजय सिंह हो या फिर 'पुष्पा' का बेबाक स्वैग...इन किरदारों को बॉक्स ऑफिस पर तो खूब प्यार मिला, लेकिन असल जिंदगी के रिश्तों को लेकर इन पर हमेशा सवाल उठते रहे. इन फिल्मों के हीरो अक्सर अपनी बात मनवाने वाले बेहद आक्रामक और इमोशनली अनअवेलेबल दिखाए जाते हैं.

ठीक इसके अलग पाकिस्तानी सीरियल 'दर-ए-निजात' (Dar-e-Nijaat) का किरदार अबू बकर इन दिनों इंटरनेट पर नया सेंसेशन बन गया है. भारतीय दर्शकों, खासकर लड़कियों के बीच इस किरदार की दीवानगी देखते ही बन रही है. सोशल मीडिया पर अबू बकर के क्लिप्स तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग बॉलीवुड के 'टॉक्सिक अल्फा मेल' की तुलना इस बेहद सुलझे हुए किरदार से कर रहे हैं.

Advertisement

पाकिस्तानी के इस चर्चित सीरियल 'दर-ए-निजात' में अबू बकर का दमदार किरदार जाने-माने पाकिस्तानी एक्टर शहरयार मुनव्वर सिद्दीकी ने निभाया है. उनकी बेहतरीन और नपी-तुली एक्टिंग ने ही इस किरदार को घर-घर में पॉपुलर बना दिया है.

बॉलीवुड के 'अल्फा मेल' से कितना अलग है अबू बकर?

गुस्से की जगह सब्र और ठहराव

जहां बॉलीवुड के अल्फा हीरो बात-बात पर आपा खो देते हैं और हर समस्या का हल एग्रेशन और गुस्से से निकालते हैं, वहीं अबू बकर काफी शांत स्वभाव का है. वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना आपा नहीं खोता और सब्र से काम लेता है.

पार्टनर के प्रति सम्मान और बराबरी

'कबीर सिंह' या 'एनिमल' जैसे किरदारों में हीरो अपनी पार्टनर पर हावी होने की कोशिश करता दिखता है. वहीं, अबू बकर अपने पार्टनर की फीलिंग्स, उसकी चुप्पी और उसके स्पेस की कद्र करता है. वो किसी पर अपनी मर्जी थोपता नहीं है, बल्कि सामने वाले को समझने की कोशिश करता है.

इमोशनल इंटेलीजेंस

अल्फा मेल किरदारों को अक्सर अपनी भावनाएं छिपाते या सिर्फ गुस्से के रूप में जाहिर करते दिखाया जाता है. वहीं, अबू बकर एक ऐसा 'ग्रीन फ्लैग' किरदार है, जो बिना कहे सामने वाले के दर्द को महसूस कर लेता है. उसकी आंखों की नर्मी और बात करने का सलीका उसे बाकी हीरो से बिल्कुल अलग बनाता है.

Advertisement

लड़कियां मांग रहीं 'अबू बकर' जैसा पार्टनर

इंस्टाग्राम रील्स से लेकर X तक, हर जगह अबू बकर के सीन्स पर जमकर प्यार बरस रहा है. लड़कियां इस किरदार के वीडियो शेयर करते हुए लिख रही हैं कि उन्हें दिखावे वाला 'अल्फा मेल' नहीं, बल्कि अबू बकर जैसा सुलझा हुआ, केयरिंग और सम्मान देने वाला पार्टनर चाहिए.

मीम्स और पोस्ट्स के जरिए यूजर्स यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा के इस किरदार ने 'आइडियल पार्टनर' की परिभाषा ही बदल दी है. आज की पीढ़ी को शोर-शराबे और टॉक्सिक मर्दानगी से ज्यादा सुकून की तलाश है और अबू बकर का किरदार वही सुकून बनकर आया है. 'दर-ए-निजात' शो का भारत और दूसरे एशियाई देशों में वायरल होना इस बात का सबूत है कि दर्शकों का टेस्ट अब बदल रहा है

---- समाप्त ----