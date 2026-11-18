Amla Navami 2026: हिंदू धर्म में आंवला नवमी का विशेष महत्व है. हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है. इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है. इसलिए आंवला नवमी पर पेड़ की पूजा करने, उसकी परिक्रमा लगाने और उसके नीचे भोजन कराने की परंपरा है.

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कहा जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य मिलता है. आंवला नवमी पर जरूरतमंदों को दान देना भी शुभ माना जाता है. मान्यता है कि आंवले के पेड़ के दर्शन करने से गौदान के बराबर फल मिलता है. वहीं, इसकी परिक्रमा करने से पापों से मुक्ति मिलती है. आंवला नवमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है, जिसमें इस वृक्ष की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है. आइए जानते हैं, कैसे हुई थी आंवले के पेड़ की उत्पत्ति.

आंवला नवमी आज

इस साल आंवला नवमी का पर्व आज यानी 18 नवंबर, बुधवार को मनाया जा रहा है. इसी दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किया गया दान-पुण्य अक्षय फल देने वाला माना जाता है.

कैसे हुई आंवले के पेड़ की उत्पत्ति?

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आंवले के पेड़ की उत्पत्ति को लेकर पुराणों में एक रोचक कथा मिलती है. कथा के अनुसार, एक बार जब पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई थी, तब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने संसार के कल्याण के लिए तप और जप शुरू किया. वह गहरी साधना में लीन थे. इसी दौरान उनकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं.

कहा जाता है कि ब्रह्माजी की आंखों से गिरी इन्हीं बूंदों से आंवले के वृक्ष का जन्म हुआ. देखते ही देखते यह वृक्ष कई शाखाओं में फैल गया और उस पर बड़ी संख्या में फल लग गए. इस तरह सृष्टि में आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई.

एक अन्य कथा के अनुसार, आंवला सबसे पहले उत्पन्न होने वाले वृक्षों में से एक था. इसकी पवित्रता और औषधीय गुणों के कारण इसे विशेष स्थान मिला. भगवान विष्णु को भी यह वृक्ष अत्यंत प्रिय माना गया है. कहा जाता है कि जब देवताओं ने इस वृक्ष को देखा तो वे भी इसकी विशेषता देखकर हैरान रह गए. इसके बाद से ही आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई. यही कारण है कि आंवला नवमी पर इस वृक्ष की पूजा को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है.

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