शादी-ब्याह का जश्न हो और उसमें क्रिकेट और बॉलीवुड के सितारे एक साथ नजर आ जाएं, तो महफिल का रंग दोगुना हो जाता है. कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला पूर्व क्रिकेटर जहीर खान और अभिनेत्री सागरिका घाटगे के भाई शिवजीत घाटगे की शादी में. दरअसल, सागरिका के भाई शिवजीत घाटगे की सगाई और संगीत सेरेमनी की कुछ अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं. इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की पत्नी फातिमा अगरकर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए शेयर किया है. इन तस्वीरों में क्रिकेट जगत के कई जाने-पहचाने चेहरे नजर आ रहे हैं. हालांकि, सबसे ज्यादा ध्यान जहीर खान और उनके बेटे फतेहसिंह की प्यारी बॉन्डिंग ने खींचा. वहीं, फातिमा के खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक से लेकर सागरिका घाटगे की एलिगेंट साड़ी तक, हर किसी का अंदाज देखने लायक रहा.



जहीर खान और बेटे फतेहसिंह का क्यूट मोमेंट हुआ वायरल

फातिमा अगरकर के शेयर किए गए वीडियो में सबसे प्यारी तस्वीर जहीर खान और उनके बेटे फतेहसिंह की है. इसमें जहीर अपने नन्हे बेटे को गोद में लिए नजर आ रहे हैं. जहीर बेटे के माथे पर अपना सिर लगाकर उसे प्यार करते नजर आ रहे हैं. पिता और बेटे के बीच का यह प्यार भरा पल देखते ही बनता है. जहीर इस दौरान ऑल-वाइट आउटफिट में नजर आए. उन्होंने सफेद बंदगला जैकेट के साथ मैचिंग पायजामा पहना था. वहीं, नन्हे फतेहसिंह गोल्डन-बेज प्रिंटेड बंदगला जैकेट में बेहद प्यारे लग रहे थे.

और पढ़ें

वीडियो में जहीर खान की फातिमा अगरकर के साथ भी एक तस्वीर है. इसमें वह हाथ में गिलास लिए मुस्कुराते हुए कैमरे के लिए पोज देते दिख रहे हैं. शादी के जश्न में उनका यह कूल और मस्तीभरा अंदाज भी खूब पसंद किया जा रहा है.



गोल्डन अनारकली में खूबसूरत लगीं फातिमा, अजीत अगरकर का भी दिखा रॉयल अंदाज

इस खास शाम के लिए फातिमा अगरकर ने बेज और गोल्डन शेड का खूबसूरत फ्लोर लेंथ अनारकली चुना. आउटफिट पर मैचिंग धागों से शानदार डिटेलिंग की गई थी. इसके साथ उन्होंने मैचिंग दुपट्टा और हैवी ट्रेडिशनल नेकलेस पहना. खुले बालों और खूबसूरत मेकअप में उनका पूरा लुक बेहद रॉयल लग रहा था.

वहीं, उनके पति और पूर्व क्रिकेटर अजीत अगरकर ब्राउन कुर्ते, सफेद पजामे और कढ़ाईदार नेहरू जैकेट में नजर आए. दोनों ने अपने बेटे के साथ भी एक प्यारी फैमिली फोटो क्लिक करवाई. इस तस्वीर में उनका बेटा ऑफ-वाइट कुर्ता-पयजामा पहने दिखा. तीनों का ट्रेडिशनल अंदाज काफी शानदार था.



पेस्टल लहंगे में दुल्हन पल्लवी ने लूटी महफिल

सगाई और संगीत की शाम में होने वाली दुल्हन पल्लवी का लुक भी काफी खूबसूरत था. उन्होंने पेस्टल पिंक और गोल्डन वर्क वाला हैवी लहंगा पहना था. इसके साथ डायमंड नेकलेस और माथे पर मांगटीका उनके लुक में चार चांद लगा रहे थे. वहीं, दूल्हे शिवजीत घाटगे ब्लैक कढ़ाईदार शेरवानी और सफेद चूड़ीदार में नजर आए. दोनों की साथ में वरमाला पहने तस्वीर बेहद खूबसूरत है. कपल के चेहरे की खुशी उनके खास दिन की रौनक को और बढ़ा रही थी.



आशीष नेहरा का देसी लुक

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आशीष नेहरा सफेद पठानी कुर्ता-पायजामे में दिखाई दिए. ग्रुप तस्वीरों में वह सभी के साथ हंसते-मुस्कुराते और मस्ती करते नजर आ रहे हैं. समारोह में क्रिकेट जगत के इन सितारों का पारिवारिक अंदाज देखने को मिला.



फातिमा ने कपल के लिए लिखा प्यारा नोट

फातिमा अगरकर ने ये तस्वीरें शेयर करते हुए शिवजीत और पल्लवी के लिए एक खास मैसेज भी लिखा. उन्होंने बताया कि जब किसी जोड़े को शादी के हर पल का आनंद लेते हुए देखते हैं, तो उन खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद करने का मन करता है. ऐसा इसलिए ताकि बाद में तस्वीरें देखकर उन यादों को फिर से ताजा किया जा सके.

Advertisement

अपने कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'जब आप किसी जोड़े को पति-पत्नी बनते हुए हर पल का आनंद लेते देखते हैं, तो तस्वीरें खींचने का सिलसिला बढ़ता जाता है. क्योंकि समय बीतने के बाद आप उन तस्वीरों को देखकर फिर से उन पलों को जीना चाहते हैं. संगीत की शाम सफेद, बेज और सुनहरे रंगों से सजी थी. शिवजीत और पल्लवी, आपकी शादी की कसमें भी आप दोनों की तरह ही सच्ची और खूबसूरत थीं.'

फातिमा की इन अनदेखी तस्वीरों में शादी की रौनक और मेहमानों का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. वहीं, जहीर खान और फतेहसिंह की प्यारी तस्वीर ने भी सबका ध्यान खींचा और इस जश्न को और खास बना दिया.

---- समाप्त ----