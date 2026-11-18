पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं लगातार जारी हैं. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पराली जलाने की घटनाओं और प्रदूषण को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. शिवराज ने कह दिया है कि प्रदूषण के लिए किसान दोषी नहीं है. उनका कहना है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में ऐतिहासिक कमी आई है.

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शिवराज सिंह चौहान इस समय पंजाब दौरे पर हैं. उन्होंने किसानों को पराली प्रबंधन के लिए एक नई तकनीक अपनाने को कहा है. उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने पूरे देश को राह दिखाई है. शिवराज ने पराली प्रबंधन और डायरेक्ट सीडिंग जैसी तकनीकें फायदेमंद हैं.

चौहान ने कहा कि पंजाब के किसानों ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है. उन्होंने कहा यहां के किसान देश का अन्न भंडार भरने में खास योगदान देते हैं. उन्होंने बताया कि पराली जलाने की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं और किसानों ने इसके प्रबंधन में अच्छा काम किया है.

उन्होंने रासायनिक खादों के असंतुलित इस्तेमाल पर भी चिंता जताई. शिवराज ने कहा कि इससे मिट्टी की सेहत खराब हो रही है. इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री के आह्वान पर खेत अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने और पराली का सही प्रबंधन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है.

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उन्होंने कहा, 'पंजाब के किसान देश के अन्न-भंडार को भरने में बहुत योगदान देते हैं. इस क्षेत्र के सैनिक हमेशा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात रहे हैं. आज हमने किसानों के साथ 'खेत बचाओ' अभियान पर चर्चा की. रासायनिक खादों के असंतुलित इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत खराब हो रही है. इसलिए, प्रधानमंत्री के आह्वान पर 'खेत बचाओ' अभियान चलाया जा रहा है.'

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