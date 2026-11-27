आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का आज के समय में काफी इस्तेमाल हो रहा है. इसकी मदद से अभी लोग अपना काम आसान बना रहे हैं, जबकि एक AI रिसर्चर ने एक बड़े खतरे की वॉर्निंग दी है. रिसर्चर ने बताया है कि साल 2027 में AI ऐसी तबाही मचा सकता है, जो कोविड से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है.

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X प्लेटफॉर्म पर निकोला जुर्कोविक (Nikola Jurkovic) ने पोस्ट किया है, जो एक AI सेफ्टी रिसर्चर हैं. उन्होंने X प्लेटफॉर्म पर एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा है. लेटर में उन्होंने बताया है कि AI के चलते कई चुनौतियां आने वाली हैं.

AI रिसर्चर ने लेटर में वॉर्निंग दी है कि AI के विकास पर वैश्विक स्तर पर सख्त नियम बनाने जरूरी हैं. अगर ऐसा नहीं किया तो तो आने वाले कुछ साल के इंसानों के लिए काफी खतरे पैदा होने वाले हैं.

AI साल 2027 में इंसानी दिमाग से ज्यादा काबिल हो जाएगा

लेटर में दावा किया है कि AI साल 2027 में इंसानी दिमाग से ज्यादा काबिल हो जाएगा. इतना ही नहीं, वॉर्निंग दी गई है कि साल 2030 के अंत तक इंसानों के खत्म होने या AI के हाथों अपनी ताकत गंवाने का खतरा है, जो 50 परसेंट तक हो सकती है. हालांकि ये रिसर्चर का अनुमान है, इसके लिए उन्होंने लेटर में कोई फैक्ट को शामिल नहीं किया है.

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AI के बढ़ते असर को लेकर चिंतित हैं- रिसर्चर

लेटर में निकोला का कहना है कि वह कई साल से AI के बढ़ते असर को लेकर चिंतित हैं. AI पर इंसानों का नियंत्रण लगातार कमजोर हो रहा है और इस साल AI से जुड़ी कई गंभीर घटनाएं हुईं और कई कंपनियों के सिस्टम हैक किए जा चुके हैं.

निकोला जुर्कोविक का पोस्ट

https://t.co/ZZutDzEkXQ — Nikola Jurkovic (@nikolaj2030) November 26, 2026

लेटर के मुताबिक, अभी तक AI की वजह से आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा था. उन्होंने आगे बताया है कि अगले साल यानी 2027 में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं.

इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है AI

रिसर्चर ने लेटर में सबसे गंभीर चेतावनी AI सुपरह्यमन बनने को लेकर दी गई है. रिसर्चर ने बताया है कि अगर AI इंसानों से कहीं ज्यादा काबिल हो गया है तो यह इंसानी सभ्यता के लिए खतरा बन सकता है.

लेटर में रिसर्चर ने लिखा है कि अगर AI के विकास की रफ्तार को धीमा नहीं किया गया, तो 2030 के अंत तक कई बड़े खतरे देखने को मिल सकते हैं.

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फेस्टिवल मनाने का तरीका बदल जाएगा

लेटर में आगे लिखा है कि अगले साल काफी कुछ बदल सकता है. रिसर्चर के मुताबिक, 2027 के अंत तक लोग अपने त्योहार और छुट्टियां सामान्य तरीके से नहीं मना पाएंगे. ऐसा होने की आशंका 5 से 20 फीसदी है.

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आने वाले 10 साल के अंदर ज्यादातर नौकरियां खत्म होंगी

AI का खतरा सिर्फ इंसानों के अस्तित्व तक सीमित नहीं है. लेटर में रोजगार और अर्थव्यवस्था को लेकर भी बड़ी आशंका जताई है. इंसान सुपर ह्यूमन AI के साथ रहने लगेंगे और मौजूदा सिस्टम भी खत्म होने की कगार पर पहुंच सकता है. आने वाले 10 साल में आज की ज्यादातर नौकरियां खत्म हो सकती हैं और दुनिया की बड़ी आबादी बेरोजगार हो सकती है.

लोगों को राशन और पैसा इकट्ठा करने की सलाह

रिसर्चर ने AI से होने वाले खतरों की जानकारी दी है और खुद की तैयारी करने की भी सलाह दी गई है. लेखक का कहना है कि लोगों को अपने परिवार के लिए करीब 2-3 सप्ताह का भोजन और पैसा इकट्ठा करने की सलाह दी गई है. रिसर्चर ने आशंका जताई है कि अगले साल कोई ऐसी घटना हो सकती है, जिसका असर कोविड महामारी से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है.

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AI सेफ्टी को लेकर बड़ी तैयारी करने को कहा

रिसर्चर ने लेटर में लिखा है कि उन्होंने अपना करियर AI सेफ्टी के लिए समर्पित करने का फैसला लिया है. उनका कहना है कि AI का सेफ्टी एरिया अभी बहुत छोटा है, जिसको बड़ा करने की जरूरत है.

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