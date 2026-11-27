अंबानी परिवार की लेडीज का फैशनसेंस हर बार ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेता है. इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला रहा है. हाल ही में नीता अंबानी की बड़ी बहूरानी श्लोका अपनी मम्मी मोना मेहता के साथ एक कन्नड़ शादी में शामिल हुईं, जहां उनके पारंपरिक लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

और पढ़ें

शादी की तस्वीरें पिंकी रेड्डी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिसमें मोना मेहता के साथ उनकी बेटी श्लोका भी गुलाबी साड़ी में दिख रही हैं. श्लोका ही नहीं बल्कि उनकी मम्मी भी अपने शाही अंदाज से लाइमलाइट लूट रही हैं.

पिंक साड़ी में श्लोका लगीं सुंदर

श्लोका अंबानी इस खास मौके पर हल्के पिंक रंग की खूबसूरत साड़ी में नजर आईं. लाइट वेट फैब्रिक और फ्लोई साड़ी को उन्होंने बड़े सलीके से पहना है, जो उन पर बहुत अच्छी लग रही है. साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना था, जिस पर बारीक कढ़ाई और खूबसूरत डिटेलिंग हो रखी है.

हैवी जूलरी ने लुक को बनाया रॉयल

श्लोका की इस सिंपल साड़ी के साथ हैवी जूलरी पहनी, उन्होंने गले में ग्रीन स्टोन और पर्ल वाला हैवी नेकलेस पहन रखा है और इसके साथ ही मैचिंग ईयररिंग्स और हाथों में चूड़ियां उनके लुक को शाही टच दे रहा है. वहीं, खुले बालों और सटल मेकअप के साथ उन्होंने अपने लुक को पूरा किया.

Advertisement

नीता अंबानी की समधन का साड़ी लुक

वहीं, श्लोका मेहता के ठीक बगल में खड़ी उनकी मां मोना मेहता भी बैंगनी और गुलाबी रंग की पारंपरिक गुजराती पटोला सिल्क साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. जूलरी डिजाइनर मोना भी अपनी समधन नीता अंबानी की तरह अपने साड़ी लुक्स से सबको इंप्रेस कर देती हैं.

उनकी साड़ी पर बारीक बांधनी और ज्यामितीय पैटर्न की कारीगरी हो रखी थी, जबकि इसके पल्लू और बॉर्डर पर लाल, हरे और सफेद रंग के मोटिफ्स इसे बेहद शाही लुक दे रहे हैं.

सिल्क से बनी इस पटोला साड़ी को उन्होंने हैवी पारंपरिक गोल्ड और पोल्की नेकलेस, झुमकों और खुले बालों के साथ बेहद खूबसूरती से स्टाइल किया. नीता अंबानी की समधन के इस शाही अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

कन्नड़ शादी में मां-बेटी का दिखा अलग ही टशन

बिजनेसमैन और राजनेता टी सुब्बारामी रेड्डी की बेटी और जीवीके परिवार के वंशज संजय रेड्डी की पत्नी पिंकी ने इंस्टाग्राम पर मोना और अपनी कुछ और दोस्तों के साथ फोटोज शेयर की है. फोटोज के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'एक खूबसूरत कन्नड़ शादी, जो परंपराओं, शानदार रेशमी कपड़ों, सदाबहार रीति-रिवाजों और टेस्टी खाने से भरपूर है. 'गेटवे ऑफ इंडिया' के शानदार नजारे के सामने, परिवार जैसे दोस्तों के साथ प्यार का जश्न. परिवार जैसे दोस्त. ईश्वर इस जोड़े को आशीर्वाद दें.'

Advertisement

वैसे तो इन तस्वीरों में कई सारी लेडीज नजर आ रही हैं, लेकिन अंबानी परिवार की बड़ा बहुरानी और उनकी मां का लुक सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.

---- समाप्त ----