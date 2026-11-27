भारत में टू-व्हीलर की रेस अब सड़क और शोरूम से निकलकर फैक्ट्रियों तक पहुंच गई है. कंपनियों को समझ आ गया है कि आने वाले कल का बाजार जीतना है तो आज ही अपनी जमीन मजबूत करनी होगी. इसी तैयारी में Royal Enfield और TVS ने तमिलनाडु पर बड़ा दांव लगाया है. या यूं कहें कि, दोनों कंपनियों ने तमिलनाडु के लिए अपना खजाना खोल दिया है.



एक कंपनी 1,000 करोड़ रुपये लगाएगी, दूसरी 2,000 करोड़ रुपये. कुल 3,000 करोड़ रुपये का निवेश. यह सिर्फ दो कंपनियों का कारोबारी फैसला नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की अगली बड़ी लड़ाई में भारत के दो दिग्गज कितनी गंभीरता से उतर रहे हैं.

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रॉयन एनफील्ड अगले 7 सालों में तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. कंपनी ने इस प्रस्तावित निवेश को लेकर तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस निवेश का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों के डेवलपेंट, नई तकनीक को बेहतर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा. कंपनी का अनुमान है कि इससे राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 500 लोगों तक को रोजगार मिल सकता है.

आयशर मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और Royal Enfield के CEO बी. गोविंदराजन ने कहा कि तमिलनाडु कंपनी के लिए इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बना रहेगा. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कारोबार को बढ़ाने में भी राज्य की अहम भूमिका होगी. उन्होंने कहा कि यह निवेश कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपेबिलिटी को बढ़ाने और लोकल लेवल पर अपने कामकाज को मजबूत करने में मदद करेगा.

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Royal Enfield की 4 फैक्ट्रियां

तमिलनाडु में रॉयल एनफील्ड की पहले से ही चार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं. इसके अलावा कंपनी का हेडक्वॉटर और टेक्निकल सेंटर भी इसी राज्य में स्थित है. कंपनी का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड Flying Flea भी तमिलनाडु में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है. इसके लिए वल्लम वडागल में EV इनोवेशन लैब और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑपरेट की जा रही है.

रॉयल एनफील्ड का नया निवेश आयशर मोटर्स की फरवरी 2026 में की गई घोषणा के बाद आया है. उस समय कंपनी ने तमिलनाडु के चेय्यार प्लांट में मौजूदा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 958 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया था. इस एक्सपेंसन के पूरा होने के बाद रॉयल एनफील्ड की कुल सालाना उत्पादन क्षमता बढ़कर 20 लाख मोटरसाइकिल होने की उम्मीद है.

TVS Motor भी लगाएगी 2,000 करोड़ रुपये

रॉयल एनफील्ड के अलावा टीवीएस मोटर कंपनी भी तमिलनाडु में बड़ा निवेश करने की तैयारी की है. कंपनी अगले 4 सालों में राज्य में 2,000 करोड़ रुपये लगाएगी. इस संबंध में 25 नवंबर 2026 को तमिलनाडु सरकार की नोडल एजेंसी Guidance के माध्यम से एक MoU पर हस्ताक्षर किए गए हैं. TVS Motor ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई रेगुलेटरी फाइलिंग में इस निवेश की जानकारी दी है.

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कंपनी के मुताबिक इस निवेश से करीब 1,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. इस समझौते के तहत तमिलनाडु सरकार कंपनी को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और नियमों से जुड़ी प्रक्रियाओं में मदद करेगी. हालांकि, कंपनी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि 2,000 करोड़ रुपये का निवेश किन खास प्रोजेक्टस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर खर्च किया जाएगा. इसके अलावा साल-दर-साल निवेश की जाने वाली रकम का ब्योरा भी साझा नहीं किया गया है.

रॉयल एनफील्ड और टीवीएस मोटर के इन्वेस्टमेंट प्लान को मिलाकर देखें तो तमिलनाडु में अगले कुछ सालों में तकरीबन 3,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है. इससे स्टेट में EV टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. साथ ही करीब 1,500 लोगों के लिए रोजगार का मौका भी मिलेगा. साफ है कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की होड़ अब कंपनियों को निवेश के मोर्चे पर भी आमने-सामने ला रही है.

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