गुजरात ATS ने वडोदरा में जरोद बस स्टैंड के पास एक ऑपरेशन चलाकर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. उसके पास से एक AK-47 और करीब 23 राउंड कारतूस बरामद किए गए हैं.

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जानकारी के मुताबिक, यह संदिग्ध असम से वडोदरा आया था. फिलहाल जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश में लगे हैं कि यह हथियार कहां से आए थे और संदिग्ध को हथियार किसने सौंपा था.

The Gujarat ATS has arrested a suspected terrorist linked to Jaish-e-Mohammed from Vadodara. The ATS has recovered a rifle and more than 20 live cartridges from the accused. A major operation by the ATS is currently underway: Gujarat ATS Official — ANI (@ANI) November 27, 2026

ATS ने फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया है. और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है. फिलहाल संदिग्ध को AK47 कहां मिली और किसने दी, इस दिशा में ATS ने जांच शुरू कर दी है.

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