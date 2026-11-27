आज ड्रेसिंग सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके व्यक्तित्व और पसंद को दिखाने का तरीका भी बन गई है. जेन जी के बीच अपना एस्थेटिक चुनने और उसी के हिसाब से कपड़े पहनने का ट्रेंड काफी पसंद किया जा रहा है. कोई सादे और कम रंगों वाले कपड़े पसंद करता है, तो किसी को स्ट्रीटवियर, ओल्ड मनी या पुराने जमाने का फैशन अच्छा लगता है. लेकिन सवाल है कि आप अपना एस्थेटिक कैसे पहचानें और उसके हिसाब से कपड़े कैसे पहनें? आइए जानते हैं.

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1. सबसे पहले पहचानें अपना एस्थेटिक

किसी भी ट्रेंड को अपनाने से पहले समझें कि आपको किस तरह के कपड़े पसंद हैं. क्या आपको ढीले कपड़े, कलरफुल रंग और स्पोर्ट्स जूते अच्छे लगते हैं या फिर सादे रंग, शर्ट और अच्छी फिटिंग वाले कपड़े? अपनी पसंद पहचानना पहला कदम है.

2. पिंटरेस्ट से लें इंस्पिरेशन

जेन जी अपने फैशन के विचारों के लिए पिंटरेस्ट का खूब इस्तेमाल करती है. यहां आप अपने पसंदीदा कपड़ों की फोटोज़ सहेजकर एक मूड बोर्ड बना सकते हैं. इससे आपको समझ आएगा कि आपका एस्थेटिक किस तरह का है.

3. अपनी अलमारी को करें तैयार

अपनी पसंद के हिसाब से कपड़े चुनें. अगर आपको सादा और कम कलर वाला एस्थेटिक पसंद है, तो सफेद शर्ट, नॉर्मल टॉप और सीधी फिटिंग वाली पैंट रख सकते हैं. वहीं, स्ट्रीटवियर पसंद है तो ढीली टी-शर्ट, बैगी जींस और स्पोर्ट्स जूते अच्छे ऑप्शन्स हैं.

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4. एक्सेसरीज से दें अलग पहचान

किसी भी पहनावे को खास बनाने में एक्सेसरीज की अहम भूमिका होती है. अंगूठियां, घड़ियां, बेल्ट, टोपी, बैग और धूप के चश्मों की मदद से आप अपने लुक को और बेहतर बना सकते हैं.

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5. नए एक्सपेरीमेंट करने से न डरें

जेन जी के फैशन की सबसे खास बात है कि इसमें खुद को किसी एक स्टाइल तक सीमित रखना जरूरी नहीं है. आप पुराने जमाने के फैशन के साथ मॉडर्न एक्सेसरीज या सिंपल पहनावे के साथ स्ट्रीटवियर वाले जूते पहनकर अपना अलग लुक बना सकते हैं.

6. ट्रेंड से ज्यादा अपनी पसंद को दें अहमियत

सिर्फ इसलिए कोई पहनावा न चुनें क्योंकि वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है. ऐसे कपड़े चुनें जिनमें आप सहज महसूस करें और जो आपके व्यक्तित्व को दिखाएं.

आखिर में याद रखें कि आपका एस्थेटिक किसी एक फैशन ट्रेंड का नाम नहीं, बल्कि आपकी अपनी पसंद और पहचान है. इसलिए दूसरों की नकल करने के बजाय अपना अलग अंदाज बनाएं.

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