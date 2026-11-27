राजस्थान के अलवर में करीब तीन महीने पहले घर से लापता हुई एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने आखिरकार ढूंढ निकाला है. लड़की अलवर से लापता हुई थी, लेकिन पुलिस की तलाश गुजरात के मुंद्रा से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा तक पहुंच गई. इसके बाद पुलिस को उसके झालावाड़ जिले के भवानीमंडी में होने की जानकारी मिली. टीम ने वहां पहुंचकर लड़की को सुरक्षित ढूंढ लिया.

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इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है. इनमें एक युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जबकि दूसरा झालावाड़ जिले का है. दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पुलिस के मुताबिक, अलवर के अखैपुरा इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने 24 सितंबर 2026 को अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. पिता ने बताया था कि बेटी 10 सितंबर को सुबह करीब 9:30 बजे घर से कहीं चली गई थी. इसके बाद वह वापस नहीं लौटी. परिवार ने अपने स्तर पर भी लड़की की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. आखिरकार पिता ने पुलिस से शिकायत की. शिकायत के बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया और लड़की की तलाश शुरू कर दी.

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लड़की को ढूंढने के लिए पुलिस ने आसपास के इलाकों के CCTV कैमरे देखे और तकनीकी मदद से उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश की. इसी दौरान पुलिस को लड़की की लोकेशन गुजरात के मुंद्रा में मिली. इसके बाद पुलिस की एक टीम मुंद्रा पहुंची, लेकिन वहां लड़की का कोई सुराग नहीं मिला. जांच आगे बढ़ी तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रहने वाले 23 साल के मारूफ के मथुरा में होने की जानकारी मिली. पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की और मामले में गिरफ्तार कर लिया. मारूफ को 25 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया. वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

भवानीमंडी में मिली लड़की, दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार

पुलिस की तलाश जारी थी. इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि नाबालिग झालावाड़ जिले के भवानीमंडी में है. इस सूचना पर पुलिस की टीम 23 नवंबर को इंद्रा कॉलोनी, वार्ड-15, पचपहाड़ पहुंची और लड़की को ढूंढ निकाला.

इसके बाद लड़की को बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने पेश किया गया. लड़की के बयानों के आधार पर पुलिस ने भवानीमंडी के रहने वाले 26 साल के प्रदीप को भी गिरफ्तार कर लिया. प्रदीप को 25 नवंबर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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अलवर के एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि नाबालिग की तलाश के लिए पुलिस ने कई जगह जांच की. तकनीकी मदद और मिली जानकारियों के आधार पर पुलिस लड़की तक पहुंची. इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है. करीब तीन महीने तक परिवार अपनी बेटी के लौटने का इंतजार करता रहा. अब लड़की के मिलने के बाद पुलिस मामले से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच में जुटी है.

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