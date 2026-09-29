10 हजार में 5000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला फोन लॉन्च

त्योहारों के सीजन से पहले भारतीय बाजार में एक साथ तीन नए डिवाइस उतारे गए हैं. स्वदेशी कंपनी Ai+ Smartphone ने नया Pulse 2 FE स्मार्टफोन, NovaTab 5G टैबलेट और Nova LapTab पेश किया है. खास बात यह है कि कंपनी ने एक ही लॉन्च में फोन से लेकर बड़े स्क्रीन वाले टैबलेट और लैपटॉप जैसे इस्तेमाल वाले डिवाइस तक अपनी रेंज बढ़ा दी है. तीनों डिवाइस की शुरुआती कीमत 9,999 रुपये से है और बिक्री 7 अक्टूबर से शुरू होगी.

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9,999 रुपये में 50 मेगापिक्सल कैमरे वाला फोन

इस लॉन्च में सबसे ज्यादा ध्यान Pulse 2 FE पर है. इसकी कीमत 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले मॉडल के लिए 9,999 रुपये रखी गई है. फोन में 6.67 इंच की एचडी प्लस स्क्रीन दी गई है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. यानी स्क्रॉलिंग और सामान्य इस्तेमाल में स्क्रीन काफी स्मूद महसूस हो सकती है.

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फोन में Mediatek Helio G81 प्रोसेसर दिया गया है. स्टोरेज को 1 टीबी तक बढ़ाने का विकल्प भी दिया गया है. फोन में पीछे 50 मेगापिक्सल का कैमरा और आगे 8 मेगापिक्सल का कैमरा है. पीछे वाला कैमरा एआई बेस्ड फीचर्स के साथ आता है.

बैटरी की बात करें तो इसमें 5,000 mAh की बैटरी है और 18 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. फोन को IP64 रेटिंग भी मिली है, जबकि फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में दिया गया है. यह ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और पर्पल रंगों में आएगा. फोन Android 16 पर चलता है और इसके ऊपर कंपनी का अपना nxtQ OS दिया गया है.

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18 हजार रुपये से कम में 5G टैबलेट

फोन के साथ कंपनी ने अपना पहला 5G टैबलेट NovaTab भी पेश किया है. इसकी कीमत बैंक ऑफर को शामिल करने के बाद 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल के लिए 17,999 रुपये से शुरू होती है. 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल 20,999 रुपये का है.

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NovaTab में 11.97 इंच की स्क्रीन है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट देती है. इसमें यूनिसॉक T760 प्रोसेसर, 8,000 mAh की बैटरी और 18 वॉट चार्जिंग दी गई है. टैबलेट में 5G और वाई-फाई दोनों कनेक्टिविटी मिलती है.

कैमरे की बात करें तो पीछे 13 मेगापिक्सल और आगे 8 मेगापिक्सल का कैमरा है. इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिए गए हैं. कंपनी इसे पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास, वीडियो देखने और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पेश कर रही है.

25 हजार में टैबलेट जो लैपटॉप जैसा भी इस्तेमाल होगा

इस लॉन्च का सबसे दिलचस्प डिवाइस Nova LapTab है. इसकी कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए 24,999 रुपये है, जिसमें लागू बैंक ऑफर शामिल हैं. इसमें 13.2 इंच की 2.4के स्क्रीन दी गई है. स्क्रीन 90Hz रिफ्रेश रेट और 3:2 आस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है. इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 450 निट्स है.

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इस डिवाइस को सिर्फ टैबलेट की तरह नहीं बल्कि लैपटॉप जैसे इस्तेमाल के लिए भी डिजाइन किया गया है. इसमें स्टायलस का सपोर्ट है और अलग से कीबोर्ड लगाया जा सकता है. यानी नोट्स लिखने, पढ़ाई करने या सामान्य काम के दौरान इसका इस्तेमाल बड़े स्क्रीन वाले कंप्यूटर की तरह किया जा सकता है.

Nova LapTab में Mediatek MT 8755 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 10,000mAh की बड़ी बैटरी है और 33 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. इसमें चार स्पीकर, 5G और वाई-फाई कनेक्टिविटी भी है. पीछे 16 मेगापिक्सल और आगे 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. यह टील ग्रीन और डार्क ब्लू रंग में आएगा.

बिक्री कब शुरू होगी?

तीनों नए डिवाइस की बिक्री 7 अक्टूबर 2026 को रात 11:59 बजे से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी. यह लॉन्च दिवाली से पहले किया गया है, इसलिए कंपनी ने फोन के साथ टैबलेट और लैपटॉप जैसे इस्तेमाल वाले डिवाइस को भी एक साथ बाजार में उतारा है.

कीमत देखें तो Pulse 2 FE 9,999 रुपये, NovaTab 17,999 रुपये से और Nova LapTab 24,999 रुपये में उपलब्ध होगा. NovaTab और Nova LapTab की बताई गई कीमतों में बैंक ऑफर शामिल हैं, इसलिए नॉर्मल कीमत और खरीद के समय मिलने वाली इफेक्टिव कीमत अलग हो सकती है.

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