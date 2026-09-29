पत्नी- अगर मुझे किसी दिन भूत पकड़ ले तो क्या करोगे... पति ने दिया ये सॉलिड जवाब!

>पत्नी- अगर मुझे किसी दिन भूत पकड़ ले

तो मुझे क्या करना चाहिए?

पति - उसको राखी बांध देना

भाई-बहन के प्यार के बीच में

और क्या सलाह दे सकता हूं...!!!

और पढ़ें

>गोलू शराब पीते-पीते रोने लगा.

दोस्त- क्या हुआ, क्यों रो रहे हो?

गोलू- यार जिस लड़की को भुलाने के लिए पी रहा था,

उसका नाम याद नहीं आ रहा...!

>टीचर- बच्चों, महान व्यक्ति वह होता है, जो हमेशा दूसरों की मदद करे.

छात्र- सर एग्जाम में न आप खुद महानता दिखाते हैं, न हमें बनने देते हैं!

ऐसे ही जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

>लड़का- यार, मुझे उस लड़की से बचाओ,

दोस्त- क्यों?

लड़का- जब से मैंने कह दिया है दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा,

ये बावली ‘चाकू’ लेकर पीछे पड़ गई है...!

>प्रेमिका- हम कहां जा रहे हैं?

प्रेमी- बेबी, लॉन्ग ड्राइव पर...

प्रेमिका- तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?

प्रेमी- डार्लिंग, मुझे भी अभी-अभी पता चला... जब ब्रेक फेल हो गए...!!

Advertisement

>बीवी से परेशान पति एक दिन पंडितजी के पास पहुंचा

पति- पंडितजी, एक बात बताइये

ये जन्म जन्म का साथ वाली बात सच है क्या ?

पंडितजी- सौ फ़ीसदी सच!

पति- मतलब मुझे अगले जन्म में भी यही पत्नी मिलेगी…

पंडितजी- बिलकुल !

पति- हे भगवान ! फिर तो खुदकुशी करने से भी कोई फायदा नहीं..!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----