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इंस्टाग्राम पर परफेक्ट, स्नैपचैट पर रॉ- क्या जेन जी की दो डिजिटल पहचान हैं?

जेन जी सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेफॉर्म्स पर खुद को अलग तरीके से दिखाती करती नजर आती है. इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो ज्यादा सजे हुए और सोच-समझकर साझा किए जाते हैं, वहीं स्नैपचैट पर दोस्तों के साथ रोजमर्रा के पल ज्यादा सहज तरीके से साझा किए जा सकते हैं. क्या यह जेन जी की दो डिजिटल पहचान हैं या खुद को दिखाने के अलग अंदाज?

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क्या स्नेप चैट और इंस्टाग्राम पर खुद को अलग-अलग पेश करती है जैन जी?
क्या स्नेप चैट और इंस्टाग्राम पर खुद को अलग-अलग पेश करती है जैन जी?

आज जेन जी के लिए सोशल मीडिया सिर्फ दोस्तों से जुड़े रहने या वक्त बिताने, रील देखने का जरिया नहीं है. ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. यहां वे अपनी पसंद, दोस्ती, घूमने-फिरने, कपड़ों और जिंदगी के छोटे-बड़े पलों को साझा करते हैं. लेकिन दिलचस्प बात ये है कि अलग-अलग सोशल मीडिया मंचों पर उनका अंदाज एक जैसा नहीं रहता.

इंस्टा पर परफेक्ट, स्नैप पर रॉ

इंस्टाग्राम पर जेन जी अक्सर अपनी जिंदगी का चुना हुआ हिस्सा दिखाती है. कोई फोटो साझा करने से पहले जगह, कपड़े, लाइट और फोटो के तरीके पर ध्यान दिया जा सकता है. स्टोरी हो या छोटा वीडियो, उसे साझा करने से पहले कई बार ये भी सोचा जाता है कि वो दूसरों को कैसा लगेगा. यानी यहां अपनी छवि को लेकर थोड़ी ज्यादा सावधानी दिखाई दे सकती है.

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तस्वीरों में दिखती है चुनी हुई जिंदगी

इंस्टाग्राम पर तस्वीरें सिर्फ यादें साझा करने का जरिया नहीं रह गई हैं. वे किसी की पसंद और व्यक्तित्व को दिखाने का तरीका भी बन सकती हैं. किसी का सादा अंदाज, किसी का फैशन, किसी की घूमने की फोटोज या किसी की रोजमर्रा की जिंदगी, सब कुछ एक खास तरीके से सामने आता है. कई बार पूरी ID देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी की जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा एक जगह जमा कर दिया गया हो.

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स्नैपचैट पर नो-फिल्टर वाली वाइब

वहीं स्नैपचैट का माहौल थोड़ा अलग नजर आता है. यहां दोस्तों के साथ तुरंत तस्वीर भेजना, अचानक बनाया गया वीडियो साझा करना या किसी मजेदार पल को उसी समय भेज देना ज्यादा आम महसूस होता है. तस्वीर बिल्कुल सही है या नहीं, ये हमेशा सबसे जरूरी बात नहीं होती. कभी चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन हो, पीछे कमरा बिखरा हो या तस्वीर अचानक खींची गई हो, फिर भी उसे साझा किया जा सकता है.

यही अंतर एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है. क्या जेन जी अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद के अलग रूप दिखाती है?

एक इंसान, अलग-अलग डिजिटल रूप

इंस्टाग्राम पर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा और सजा हुआ हिस्सा दिखा सकता है, जबकि स्नैपचैट पर वही व्यक्ति दोस्तों के साथ ज्यादा सहज और बेफिक्र नजर आ सकता है. एक जगह फोटो को कई बार देखकर साझा किया जाता है, तो दूसरी जगह पल को उसी समय साझा करना ज्यादा जरूरी हो सकता है.

हर प्लेटफॉर्म का अपना ऑडियंस

इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि हर मंच पर लोगों का ग्रुप अलग होता है. इंस्टाग्राम पर दोस्तों के अलावा परिवार, सहकर्मी, पुराने स्कूल के लोग और कई दूसरे लोग भी जुड़े हो सकते हैं. ऐसे में अपनी तस्वीर या वीडियो साझा करते समय व्यक्ति ज्यादा सोच सकता है. दूसरी तरफ स्नैपचैट का इस्तेमाल कई लोग अपने करीबी दोस्तों के साथ बातचीत के लिए करते हैं. इसलिए वहां खुद को लेकर ज्यादा सहज महसूस किया जा सकता है.

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दो डिजिटल पहचान या बस अलग अंदाज?

हालांकि इसे जेन जी की दो अलग डिजिटल पहचान कहना शायद पूरी तस्वीर नहीं है. असल में ये एक ही व्यक्ति के खुद को दिखाने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं. जैसे हम अलग-अलग लोगों के सामने अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव करते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया के अलग मंचों पर भी हमारा अंदाज बदल सकता है.

सोशल मीडिया ने जेन जी को खुद को दिखाने के कई तरीके दिए हैं. कहीं वे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिखाती हैं, तो कहीं बिना ज्यादा सोचे उसी पल को साझा कर देती हैं.

यानी जेन जी की पहचान दो नहीं है, बस हर मंच पर उसे दिखाने का अंदाज अलग है.

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