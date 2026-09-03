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बच्चों को टीचर की जरूरत है, AI की नहीं, इस देश में हुआ बैन

अमेरिकी के न्यूयॉर्क सिटी के सरकारी स्कूलों में AI को बैन कर दिया है. अधिकारियों ने बताया है कि अब स्कूल के स्टूडेंट AI का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. मेयर ने माना है कि बच्चों को AI नहीं बल्कि टीजर चाहिए और टीजर का मार्गदर्शन उनको आगे लेकर जा सकता है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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न्यूयॉर्क सिटी के स्कूलों में स्टूडेंट के लिए AI बैन किया है. (Photo AI Generated)
न्यूयॉर्क सिटी के स्कूलों में स्टूडेंट के लिए AI बैन किया है. (Photo AI Generated)

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) को लेकर हर तरफ चर्चा है, अधिकतर लोग मानने लगे हैं कि अब इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के अधिकारियों ने प्राइमरी स्कूलों में AI के इस्तेमाल पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है. 

न्यूयॉर्क सिटी के अधिकारियों ने सार्वजनिक प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है. अब स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) के इस्तेमाल पर इस्तेमाल पर एक साल के लिए रोक का ऐलान कर दिया है. 

अमेरिका में स्कूलों को लेकर AI के संबंध में लिया गया है, यह अब तक का सबसे बड़ा और सख्त फैसला माना जा रहा है. अब लॉस एंजिल्स समेत कई अन्य शहरों के स्कूलों में AI के नियमों का दोबारा रिव्यू किया जा रहा है. 

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40 एजुकेशन AI टूल को किया है बैन

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने बुधवार को बताया है कि शहर के स्कूलों की क्लासेस में फिलहाल इस्तेमाल किए जा रहे हैं 40 एजुकेशन AI टूल्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. 

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स्टूडेंट को टीचर चाहिए और उनसे जुड़ाव चाहिए

मेयर ने कहा है कि बच्चों को सीखने और बढ़ने के लिए टीचर चाहिए और उनसे जुड़ाव चाहिए. स्टूडेंट को साथियों के साथ मिलकर कौशल सीखने चाहिए और टीचर्स से नई-नई चीजों को सीखना चाहिए. 

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इन क्लास पर पड़ेगा असर 

फैसले का असर क्लास 8 तक के बच्चों पर देखने को मिलेगा. हालांकि हाई स्कूल के छात्रों को कुछ मामले में AI का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी. सिटी एडमिन ने कहा है कि टीचर्स अपनी प्लानिंग और शेड्यूलिंग जैसे कामों में AI का इस्तेमाल कर सकेंगे. AI ग्लोबल लीडर्स गूगल, एंथ्रोपिक और माइक्रोसॉफ्ट ने इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. 

यह फैसला ऐसे समय आया है, जब स्टूडेंट की निर्भरता बहुत ज्यादा AI और अन्य AI टूल्स पर हो गई है. कैलकुलेशन से लेकर राइटिंग में तक में स्टूडेंट AI का इस्तेमाल कर रहे हैं. 

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