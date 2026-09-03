जहां हुई 'किंग कॉन्ग' की शूटिंग... वहां पहुंची तारक मेहता की टीम, 'भिड़े' ने दिखाई ऊंचाई, डरीं 'बबीता जी'

टीवी का पॉपुलर शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ पिछले 18 साल से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है. अब शो की स्टारकास्ट अमेरिका में भारतीय समुदाय के साथ आजादी का जश्न मनाती नजर आई. इस दौरान न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों से सामने आई कलाकारों की तस्वीरों और वीडियोज ने सोशल मीडिया पर भी खूब ध्यान खींचा.

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बैंगनी साड़ी में छाईं माधवी भाभी

शो में माधवी भिड़े का किरदार निभाने वाली सोनालिका जोशी ने अपने न्यूयॉर्क ट्रिप की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. बैंगनी रंग की सिल्क साड़ी में सोनालिका का देसी अंदाज न्यूयॉर्क की चमचमाती स्काईलाइन के बीच खूब जंच रहा था. साड़ी पर गोल्डन फ्लोरल डिजाइन, गले में ज्वेलरी, माथे पर बिंदी और खुले-खुले वेवी बालों ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए.

एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आसपास के शानदार नजारे के बीच पोज देते हुए सोनालिका ने लिखा- छह गज की साड़ी में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर खड़े होकर ये उनके लिए गर्व और खुशी का पल था.

भिड़े-बबीताजी भी पहुंचे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छत पर

वहीं शो में आत्माराम तुकाराम भिड़े का किरदार निभाने वाले मंदार चंडवाडकर ने भी न्यूयॉर्क से एक खास पोस्ट शेयर किया. तस्वीर में वह बेहद ऊंचाई पर नजर आ रहे हैं और पीछे न्यूयॉर्क का शानदार नजारा दिखाई दे रहा है. उन्होंने बताया कि ये वही बिल्डिंग है जहां किंग कॉंग फिल्म की शूटिंग हुई थी. यहां बहुत कम ही लोगों को एंट्री पाने का मौका मिलता है.

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इसी के साथ बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता ने भी एक पोस्ट शेयर करके बताया कि वो भी यहां मौजूद थीं. उन्होंने लिखा- जब आपको ऊंचाई से डर लगता हो. उन्होंने रियलिटी और इंस्टाग्राम की दुनिया दिखाती एक रील भी शेयर की. न्यूयॉर्क में ‘तारक मेहता’ की टीम ने सिर्फ आजादी का जश्न ही नहीं मनाया, बल्कि आसमान छूती ऊंचाइयों पर जाकर यादगार पल भी जमा किए.

‘तारक मेहता’ की पूरी टीम ने मनाया आजादी का जश्न

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क में “हार्मनी इन हेरिटेज” थीम के तहत इंडियन डे परेड का आयोजन किया गया. 16 अगस्त को मैनहट्टन की मैडिसन एवेन्यू पर हुई इस परेड में ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की टीम भी शामिल हुई.

शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी के साथ दिलीप जोशी, मंदार चंडवाडकर, मुनमुन दत्ता, सोनालिका जोशी, बलविंदर सिंह सूरी और नीतीश भलूनी समेत कई कलाकार नजर आए. टीम ने परेड में लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और अमेरिका में बसे भारतीयों के साथ जमकर घुली-मिली.

जुलाई 2026 में ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ ने अपने 18 साल पूरे कर लिए हैं. ऐसे में न्यूयॉर्क की ये ट्रिप शो की टीम के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं थी. एक तरफ देसी अंदाज में माधवी भाभी ने दिल जीता, तो दूसरी तरफ भिड़े और बबीताजी के ऊंचाई वाले पोस्ट ने फैंस को हंसने का एक और मौका दे दिया.

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