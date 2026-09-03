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बाइक से उछला, बस में टपका... कोलंबिया का VIDEO देख आप भी हो जाएंगे हैरान

कोलंबिया के बुगा शहर में सड़क हादसे का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चलती बस के खुले दरवाजे से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार उछलकर सीधे बस के अंदर जा पहुंचा. हैरानी की बात यह रही कि कुछ ही देर बाद वह खुद बस से बाहर निकला और वहां से चला गया.

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चलती बस से टकराने के बाद बाइक सवार खुले दरवाजे से बस के अंदर जा गिरा, पूरी घटना CCTV में कैद हो गई.
चलती बस से टकराने के बाद बाइक सवार खुले दरवाजे से बस के अंदर जा गिरा, पूरी घटना CCTV में कैद हो गई.

कोलंबिया के बुगा शहर में रविवार को एक सड़क हादसे का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया. तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अचानक सड़क पर चल रही बस से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर गिरने के बजाय उछलकर सीधे बस के खुले दरवाजे से उसके अंदर जा पहुंचा.

यह पूरा घटनाक्रम सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि बस सड़क पर आगे बढ़ रही है. तभी एक मोटरसाइकिल तेज रफ्तार में बस की तरफ आती दिखाई देती है. कुछ ही सेकंड में बाइक बस के खुले साइड दरवाजे से टकराती है और सवार उछलकर सीधे बस के अंदर चला जाता है.

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लाल बत्ती पार करने के बाद हुआ हादसा

स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक, बाइक सवार ने कथित तौर पर ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती पार की थी. इसके बाद वह तेज रफ्तार में आगे बढ़ा और चलती बस के खुले दरवाजे से टकरा गया.

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हादसे के बाद जो हुआ, वह भी काफी हैरान करने वाला था. इतनी जोरदार टक्कर के बावजूद बाइक सवार कुछ देर बाद खुद चलते हुए बस से बाहर निकलता दिखाई दिया. इसके बाद वह अपनी क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल के पास पहुंचा और उसकी हालत देखी. फिर वह सड़क पार करता है और वहां से चला जाता है. वीडियो में हादसे की पूरी घटना कुछ ही सेकंड में होती दिखाई देती है.

फिलहाल बाइक सवार की पहचान सामने नहीं आई है. हादसे में उसे कितनी चोटें आईं, इसकी भी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है. स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, घटना को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है और पुलिस कार्रवाई या बाइक सवार की पहचान से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है.

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