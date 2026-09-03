नौशाद के बाद आदिल का भी एनकाउंटर... कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट केस में पुलिस का एक्शन जारी; हादसे में अबतक 14 मौतें

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी आदिल को गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई 31 अगस्त को मोहम्मदपुर मनौरी में अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले के आरोपियों की पकड़ के लिए की गई. पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी की, जिसके बाद आरोपी ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में आदिल के दोनों पैरों में गोली लग गई.

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घेरबंदी के दौरान पुलिस पर की फायरिंग

डीएसपी चायल शिवांक सिंह ने बताया कि आदिल अपने एक अज्ञात साथी के साथ बाइक से भागने की फिराक में था. सूचना पर पहुंची पुलिस टीमों ने घेराबंदी की. खुद को घिरता देख आदिल ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की. एनकाउंटर पिपरी थाना क्षेत्र के कमालपुर-बरेठी नहर पटरी के पास हुआ.

पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में 14 लोगों की मौत

नौशाद अली की अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है और चार लोग घायल हैं।.मामले में छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

मुख्य आरोपी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार

इससे पहले पुलिस ने 1 सितंबर को मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी नौशाद अली को पकड़ा था. पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण द्वारा गठित चार टीमों में से एक ने फरार चल रहे उसके बेटे आदिल को अब गिरफ्तार कर लिया है.

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