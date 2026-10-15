सर्दियों में AC ढकने से पहले जरूर करें ये काम, वरना बढ़ सकता है खर्चा!

सर्दियों के मौसम में एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल काफी कम हो जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग AC को धूल और गंदगी से बचाने के लिए ढककर रखते हैं. इससे AC के अंदर धूल जमा होने से बच सकती है.

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लेकिन AC को ढकने से पहले अगर आप एक छोटा-सा काम कर लेते हैं, तो अगली गर्मियों में आपको काफी फायदा हो सकता है. इससे AC की कूलिंग अच्छी रखने और बिजली की खपत कम करने में भी मदद मिल सकती है. आइए जानते हैं कि AC को ढकने से पहले आपको क्या करना चाहिए.

AC ढकने से पहले सर्विसिंग है जरूरी

अगर आप सर्दियों में AC का इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसे कई महीनों तक ढककर रखने वाले हैं, तो ऐसा करने से पहले उसकी सफाई जरूर करवा लें. लंबे समय तक AC के अंदर धूल और गंदगी जमा रहने से उसकी कूलिंग पर असर पड़ सकता है. इसके अलावा, नमी होने पर कुछ हिस्सों में फंगस भी लग सकती है.

ऐसे में जब आप अगली गर्मियों में AC को दोबारा चालू करेंगे, तो आपको बदबू आने या कूलिंग कम होने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए बेहतर होगा कि AC को ढकने से पहले उसकी सर्विसिंग करवा लें.

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सर्विसिंग के दौरान AC के फिल्टर और दूसरे जरूरी हिस्सों की सफाई की जाती है. इससे जमा हुई धूल और गंदगी निकल जाती है. इसके बाद AC को सही तरीके से ढककर रखने से उस पर बाहर की धूल और गंदगी जमने से बच सकती है.

AC को ढकने से पहले यह भी ध्यान रखें कि उसके अंदर नमी न हो. गीले AC को तुरंत ढकने से बचें, क्योंकि इससे फंगस लगने का खतरा बढ़ सकता है. साथ ही, AC को ढकने के लिए ऐसा कवर इस्तेमाल करें, जिससे नमी अंदर न फंसे.

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बिजली का बिल कैसे होगा कम?

AC की समय पर सफाई होने से उसके एयर फिल्टर में जमा धूल हट जाती है. इससे हवा का फ्लो बेहतर बना रहता है और AC को कमरे को ठंडा करने में आसानी होती है.

अगर फिल्टर गंदा है, तो हवा का फ्लो कम हो सकता है. ऐसी स्थिति में AC की कूलिंग पर असर पड़ सकता है और उसे ज्यादा देर तक चलाना पड़ सकता है. इससे बिजली की खपत बढ़ सकती है.

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इसलिए सर्दियों में AC को बंद करके ढकने से पहले उसकी सफाई और जरूरत के हिसाब से सर्विसिंग करवाना एक अच्छा तरीका है. इससे अगली गर्मियों में AC इस्तेमाल करने से पहले आपको सफाई की परेशानी कम हो सकती है.

ध्यान रखें कि सिर्फ सर्विसिंग करवाने से बिजली का बिल कम होने की गारंटी नहीं है, लेकिन AC की सही देखभाल से उसकी कूलिंग और काम करने की क्षमता बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है.



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