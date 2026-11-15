10001mAh बैटरी वाला सस्ता फोन, Realme NARZO Power पर मिल रहे बंपर ऑफर

एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें 10000mAh या उससे ज्यादा की बैटरी हो तो रियलमी ब्रांड का एक ऐसा स्मार्टफोन है. Realme NARZO Power 5G मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें पावरफुल बैटरी के अलावा और भी कई कमाल के फीचर्स मिलते हैं. इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट्स, 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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Realme NARZO Power 5G ऐमेजॉन इंडिया पर लिस्ट है, जिसकी कीमत 30,999 रुपये है. इस पर बैंक ऑफर भी मिल रहा है. चुनिंदा बैंक के कार्ड पर 2 हजार रुपये तक की सेविंग की जा सकेगी. पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके और ज्यादा सेविंग की जा सकेगी.

Realme NARZO Power 5G में 10,001mAh की बैटरी मिलती है, जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ 35 मिनट में 50 परसेंट तक चार्ज हो जाती है. इसको इस मार्च में लॉन्च किया गया था.

Realme NARZO Power 5G के स्पेसिफिकेशन्स

Realme NARZO Power 5G में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i दिया गया है.

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Realme NARZO Power 5G का प्रोसेसर

Realme NARZO Power 5G में Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) चिपसेट दिया है, जिसके साथ Mali-G615 MC2 मिलता है. इसमें 8GB RAM और स्टोरेज के दो ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से एक 128GB और दूसरा 256GB स्टोरेज वेरिएंट मौजूद है.

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Realme NARZO Power 5G का कैमरा

Realme NARZO Power 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है. इसमें 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा दिया है, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है. 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

Realme NARZO Power 5G की बैटरी और फास्ट चार्जर

Realme NARZO Power 5G में 10,001mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ 80W का वायर फास्ट चार्जर मिलता है. इसमें 27W का रिवर्स वायर चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है.



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