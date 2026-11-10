10 हजार रुपये के रेंज में ये हैं 5 स्मार्टफोन्स, अगले साल डबल हो सकती है कीमत

आपका बजट 10 से 11 हजार रुपये के बीच है, तो ऑनलाइन मार्केट में कुछ ऐसे फोन मौजूद हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छे फीचर्स देते हैं. इनमें 5G कनेक्टिविटी, बड़ी बैटरी, 50MP तक का कैमरा और 128GB तक स्टोरेज वाले विकल्प भी शामिल हैं.

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हालांकि, इस बजट में हर फोन हर मामले में अच्छा नहीं होगा. किसी में बेहतर प्रोसेसर मिलेगा तो किसी में बड़ी बैटरी या ज्यादा स्टोरेज. हमने Amazon और Flipkart की लिस्टिंग के साथ स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन और यूजर रेटिंग को देखते हुए 5 विकल्प चुने हैं. इनकी कीमतें ऑनलाइन ऑफर और उपलब्धता के हिसाब से बदल सकती हैं.

1. Realme C63 5G: 5G और 6GB RAM वाला विकल्प

अगर आपकी प्रायॉरिटी 5G कनेक्टिविटी और ज्यादा RAM है, तो Realme C63 5G को देख सकते हैं. इसके 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की ऑनलाइन कीमत करीब 10,999 रुपये दिखाई गई है. फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 6.67 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, 32MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. फोन में 5,000mAh की बैटरी है.

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हालांकि, इसकी 10W चार्जिंग आज के हिसाब से धीमी है. अगर आप ज्यादा स्टोरेज और 5G चाहते हैं और फास्ट चार्जिंग आपकी पहली जरूरत नहीं है, तो इसे देख सकते हैं.

2. POCO C75 5G: कम कीमत में 5G फोन

POCO C75 5G उन लोगों के लिए विकल्प है जो कम बजट में 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं. इसके 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत करीब 10,999 रुपये है. इसमें Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 6.88 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है. इसमें 50MP का रियर कैमरा, 5MP का फ्रंट कैमरा और 5,160mAh की बैटरी दी गई है. यह 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

3. Tecno Pop 9: 128GB स्टोरेज और 5G सपोर्ट

Tecno Pop 9 का 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट करीब 9,799 रुपये में Flipkart पर लिस्टेड है. इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है, जो 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है. फोन में 6.67 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, 48MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें 5,000mAh की बैटरी है, जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है.

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4. Xiaomi Redmi 12: कैमरा और डिस्प्ले पर ध्यान देने वालों के लिए

Xiaomi Redmi 12 का 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट करीब 9,995 रुपये में Flipkart पर लिस्टेड है. इसमें MediaTek Helio G88 प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 6.79 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा मिलता है. सेल्फी के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में 5,000mAh की बैटरी और 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है.

इसका बड़ा डिस्प्ले और अल्ट्रा-वाइड कैमरा इस बजट में इसकी खासियत हैं. लेकिन ध्यान रखें कि यह 4G फोन है और अगस्त 2023 में लॉन्च हुआ था. इसलिए अगर आपको 5G कनेक्टिविटी चाहिए या आप नया मॉडल खरीदना चाहते हैं, तो दूसरे विकल्प देखना बेहतर होगा.

5. Ai+ Pulse 2 FE: कम कीमत में 50MP कैमरा

Ai+ Pulse 2 FE उन लोगों के लिए विकल्प है जिनका बजट 9,000 रुपये के आसपास है. इसके 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत करीब 8,999 रुपये दिखाई गई है. फोन में MediaTek Helio G81 प्रोसेसर, 6.67 इंच का LCD डिस्प्ले और 50MP + 2MP का रियर कैमरा सेटअप मिलता है. सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें 5,000mAh की बैटरी है और 18W चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है.

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इसकी कीमत और कैमरा स्पेसिफिकेशन इसे सामान्य इस्तेमाल के लिए एक विकल्प बनाते हैं. हालांकि, इसमें 5G सपोर्ट नहीं है और 64GB स्टोरेज भी सीमित हो सकती है. अगर आप ज्यादा ऐप और फाइल रखते हैं, तो खरीदने से पहले स्टोरेज की जरूरत का ध्यान रखें.

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