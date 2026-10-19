iPhone 17 पर बंपर डिस्काउंट! ₹99,900 वाला फोन ₹55 हजार से भी कम में खरीदने का मौका

फेस्टिव सीजन के दौरान स्मार्टफोन खूब बेचे जा रहे हैं. ऐसे में खबर है कि iPhone 17 करीब 54 हजार रुपये में मिल सकता है. वहीं, iPhone 17 Pro की इफेक्टिव कीमत भी सेल में करीब 57 हजार रुपये बताई जा रही है.

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Flipkart पर iPhone 17 की कीमत कितनी है?

Flipkart की बिग बिलियन डेज सेल में iPhone 17 के 256GB मॉडल की लिस्टेड कीमत 86,999 रुपये है. प्लेटफॉर्म पर इसकी दिखाई गई कीमत 99,900 रुपये है. यानी फोन खरीदते समय बैंक ऑफर और एक्सचेंज का फायदा लेने पर खर्च और कम किया जा सकता है.

अगर आपके पास Flipkart Axis Bank या Flipkart SBI का एलिजिबल क्रेडिट कार्ड है, तो 5,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है. इससे फोन की कीमत 81,999 रुपये रह जाती है. इसके बाद पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर और फायदा मिल सकता है.

मिसाल के तौर पर, रिपोर्ट के मुताबिक एलिजिबल सिचुएशन में iPhone 14 एक्सचेंज करने पर 27,850 रुपये का फायदा मिल सकता है. इसे 5,000 रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ जोड़ने पर iPhone 17 की इफेक्टिव कीमत 54,149 रुपये रह जाती है.

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₹57 हजार में iPhone 17 Pro कैसे मिलेगा?

अगर आप नॉर्मल iPhone 17 के बजाय Pro मॉडल खरीदना चाहते हैं, तो Reliance Digital का ऑफर भी चर्चा में है. रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 17 Pro के 256GB मॉडल की इफेक्टिव कीमत करीब 56,990 रुपये तक पहुंच सकती है. लेकिन यह ऑफर स्टोर पर खरीदारी और कई छूटों को जोड़कर मिलता है, इसलिए इसे सीधे ऑनलाइन दिखाई देने वाली कीमत न समझें.

इस डील में 1,34,900 रुपये की मूल कीमत वाले फोन पर 9,910 रुपये की स्टोर छूट, पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू 55,000 रुपये तक, 10,000 रुपये का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस और 3,000 रुपये तक का बैंक कैशबैक शामिल बताया गया है. इन सभी फायदों को जोड़ने पर इफेक्टिव कीमत 56,990 रुपये बनती है.

यहां भी सबसे बड़ी शर्त पुराने फोन की कीमत है. हर फोन के बदले 55,000 रुपये नहीं मिलेंगे. एक्सचेंज वैल्यू फोन के मॉडल, उसकी हालत और ऑफर की शर्तों पर निर्भर करेगी. इसलिए स्टोर पर जाने से पहले अपने पुराने फोन की सही कीमत और बैंक ऑफर की पात्रता जरूर पता कर लें.

iPhone 17 में क्या खास है?

सिर्फ कम कीमत देखकर फोन खरीदना सही फैसला नहीं होगा. iPhone 17 में 6.3 इंच की OLED स्क्रीन मिलती है, जो 120Hz तक की रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. इसका मतलब है कि स्क्रीन पर स्क्रॉल करना और एनिमेशन देखना पहले के सामान्य 60Hz डिस्प्ले के मुकाबले ज्यादा सहज महसूस हो सकता है.

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फोन में Apple का A19 चिप दिया गया है. पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है. आगे 18 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसका इस्तेमाल सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए किया जा सकता है. Apple का दावा है कि फोन एक बार चार्ज करने पर 30 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकता है.

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