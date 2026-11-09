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Bank Alert: इस हफ्ते 6 दिन बैंक रहेंगे बंद, आज से ही शुरू... देखें बैंक हॉलिडे की लिस्ट

Bank holidays List: इस हफ्ते दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और वीकेंड की छुट्टियों के चलते देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में बैंक कई दिनों तक बंद रहने वाले हैं.

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इस हफ्ते छुट्टियों की लिस्ट. (Photo: ITG)
इस हफ्ते छुट्टियों की लिस्ट. (Photo: ITG)

इस हफ्ते भी छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, खासकर अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है तो फिर वर्किंग-डे देखकर ही घर से निकलें. इस हफ्ते देश के अलग-अलग हिस्सों में कुछ 6 दिन तक बैंक बंद रहेंगे. लेकिन आपके राज्य और शहर में बैंक कब बंद और किस दिन खुले रहेंगे, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी जाएगी.   

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक इस हफ्ते (9 से 15 नवंबर के बीच) दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और वीकेंड की छुट्टियों के चलते देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में बैंक कई दिनों तक बंद रहने वाले हैं. आइए जानते हैं कि 9 से 15 नवंबर के बीच किस-किस दिन और किन कारणों से बैंक बंद रहेंगे. 

इस हफ्ते छुट्टियों का पूरा शेड्यूल- 
9 नवंबर (सोमवार): दीपावली, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर अगरतला, भोपाल, चंडीगढ़, गंगटोक, गुवाहाटी, इम्फाल, जयपुर, कानपुर, लखनऊ और रायपुर जैसे शहरों में बैंक शाखाएं बंद रही रहेंगी. 

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10 नवंबर (मंगलवार): बलि प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा, विक्रम संवत नववर्ष और लक्ष्मी पूजा के कारण अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, मुंबई और नागपुर में बैंक बंद रहेंगे.

11 नवंबर (बुधवार): भैया दूज (भ्रातृ द्वितीया), निंगोल चक्कौबा और चित्रगुप्त जयंती के अवसर पर गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंक शाखाओं में अवकाश रहेगा.

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12 नवंबर (गुरुवार): इस दिन आरबीआई कैलेंडर के अनुसार कोई आधिकारिक राष्ट्रीय या क्षेत्रीय अवकाश नहीं है, इसलिए देश भर में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे और आप अपने पेंडिंग काम निपटा सकते हैं.

13 नवंबर (शुक्रवार): वांगला फेस्टिवल (Wangala Festival) के कारण मेघालय की राजधानी शिलांग में बैंक बंद रहेंगे.

14 नवंबर (शनिवार): महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण आरबीआई के नियमों के तहत पूरे देश में सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे.

15 नवंबर (रविवार): साप्ताहिक अवकाश के कारण पूरे देश में बैंक पूरी तरह बंद रहेंगे. 

जरूरी बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू
भले ही त्योहारों और छुट्टियों के कारण इस हफ्ते अलग-अलग शहरों में बैंक शाखाएं कई दिन बंद रहेंगी. लेकिन ग्राहकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो इसके लिए डिजिटल और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं 24 घंटे चालू रहेंगी. पैसों के लेन-देन या फंड ट्रांसफर के लिए आप Google Pay, PhonePe, नेट बैंकिंग आदि का उपयोग कर सकते हैं. नकदी निकालने के लिए एटीएम सेवाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगी. 

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