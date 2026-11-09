Chhath Puja : छठ पूजा पर इस बार घाटों पर क्या-क्या होगा इंतजाम, डीएम ने अधिकारियों को गिनाए सारे काम

बिहार में छठ महापर्व में घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटेगी. ऐसे में पूजा के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो और व्रतियों को अर्घ्य देने में परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी सिलसिले में लखीसराय के जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने सूर्यगढ़ा नगर परिषद क्षेत्र के पटेलपुर रूईया पट्टी घाट सहित जिले के अन्य छठ घाटों का निरीक्षण किया. उन्होंने घाटों पर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी इंतजाम समय रहते पूरे करने का निर्देश दिया.

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निरीक्षण के दौरान डीएम ने घाटों पर साफ-सफाई, पेयजल, रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति देखी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि छठ महापर्व को देखते हुए सभी घाटों पर जरूरी सुविधाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं. श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ काम किया जाए.

बैरिकेडिंग से लेकर गोताखोरों की तैनाती तक के निर्देश

डीएम ने स्पष्ट किया कि छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है. इसके लिए घाटों पर पर्याप्त बैरिकेडिंग, जरूरत के मुताबिक गोताखोरों की तैनाती और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया. नगर परिषद के अधिकारियों को घाटों के आसपास सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने, कचरे का समय पर निस्तारण करने और वहां तक पहुंचने वाले रास्तों को ठीक कराने के निर्देश भी दिए गए. निरीक्षण के दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में घाटों पर प्रकाश व्यवस्था की भी समीक्षा की गई, ताकि सुबह अर्घ्य देने आने वाले श्रद्धालुओं को अंधेरे या अव्यवस्था का सामना न करना पड़े.

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शांति समिति में उठने वाली समस्याओं के समाधान पर जोर

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार के निर्देश के अनुसार जिले के सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है. शांति समिति की बैठकों में छठ पूजा समितियों और स्थानीय लोगों की ओर से जो समस्याएं सामने रखी जाती हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराया जाएगा. निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याएं और सुझाव प्रशासन के सामने रखे. डीएम ने संबंधित अधिकारियों को इन पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा. इस दौरान एडीएम, एसडीओ, एसडीपीओ, नगर परिषद के पदाधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. प्रशासन का जोर इस बात पर है कि छठ महापर्व के दौरान घाटों पर स्वच्छता, रोशनी और सुरक्षा के इंतजाम दुरुस्त रहें, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पूजा-अर्चना कर सकें.

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