Malaika-Arbaaz Son Birthday: 24 साल का हुआ खान परिवार का चिराग, भावुक हुईं मलाइका, अरबाज बोले- हमेशा साथ रहूंगा

Arhaan 24th Birthday: खान परिवार के चिराग और अरबाज और मलाइका के लाडले बेटे अरहान खान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. अरहान 24 साल के हो गए हैं. अरहान के बर्थडे पर उनके मम्मी-पापा मलाइका और अरबाज ने भावुक पोस्ट शेयर करके उनपर खूब प्यार लुटाया है.

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मलाइका ने दिखया बेटे का ट्रांसफॉर्मेशन

मलाइका अरोड़ा ने बेटे अरहान के बर्थडे पर उनके बचपन की कई अनसीन तस्वीरें शेयर करके उन्हें खास अंदाज में विश किया. एक तस्वीर में नन्हे अरहान मॉम मलाइका संग मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. मलाइका ने अरहान संग एक लेटेस्ट सेल्फी भी शेयर की. अरहान के बर्थडे केक की झलक भी मलाइका ने दिखाई है.

बेटे संग तस्वीरें शेयर करते हुए मलाइका ने कैप्शन में लिखा- मेरे बेबी बॉय को हैप्पी बर्थडे. आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं.

अरबाज ने बेटे को दी दुआएं

वहीं, अरबाज खान ने भी बेटे अरहान के 24वें बर्थडे पर एक प्यारभरी लविंग पोस्ट शेयर की है. अरबाज फोटो में अपने लाडले बेटे को प्यार से गाल पर Kiss करते हुए नजर आए. तस्वीर के साथ अरबाज ने बेटे के लिए एक लंबा कैप्शन भी लिखा है.

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वो लिखते हैं- 24वां बर्थडे मुबारक हो अरहान. आपसे प्यार करते हुए 24 साल हो गए.... आप पर गर्व करते हुए 24 साल गुजर गए...जिंदगीभर आपका साथ निभाऊंगा. शायद मैं आपको हर दिन यह नहीं बता पाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको यह पता हो कि मुझे आप पर कितना गर्व है. आपका पिता बनना जिंदगी का दिया हुआ सबसे खूबसूरत रोल है.

'आज, जब मैं आपको एक समझदार, कॉन्फिडेंट और शानदार युवा के रूप में आगे बढ़ते हुए देखता हूं, तो मेरा दिल गर्व से भर जाता है. बड़े सपने देखते रहो, हमेशा हंबल रहो और खुद पर हमेशा विश्वास रखो.'

अरबाज ने बेटे पर प्यार लुटाते हुए आगे लिखा- मैं दुआ करता हूं कि आपके पास अपने सपनों को पूरा करने का साहस हो, चुनौतियों से निपटने की स्ट्रेंथ हो और सही फैसला करने की समझदारी हो. हमेशा याद रखना कि आप चाहे जितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरे छोटे बेटे ही रहोगे.

बेटे के लिए मलाइका और अरबाज की भावुक और प्यारभरी पोस्ट पर सेलेब्स के रिएक्शन भी देखने को मिल रहे हैं. फराह खान, नवजोत सिंह सिद्धू, चंकी पांडे समेत कई सितारे अरहान पर प्यार लुटा रहे हैं और उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं.

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