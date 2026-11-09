सैंडपेपरगेट कांड पर डेविड वॉर्नर ने तोड़ी चुप्पी, उस्मान ख्वाजा के दावे को बताया 100 फीसदी सच

2018 के सैंडपेपरगेट कांड ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है. पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने उस्मान ख्वाजा के उस दावे का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सैंडपेपरगेट कांड की जानकारी पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को थी. वॉर्नर ने ख्वाजा की बात को 100 फीसदी सच बताते हुए आठ साल पहले हुई जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं.

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पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब 'सब्र' में दावा किया है कि मार्च 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट के दौरान गेंद से छेड़छाड़ की घटना में पूरी टीम शामिल थी. उस समय इस मामले में डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर कार्रवाई हुई थी. हालांकि, तत्कालीन कोच डैरेन लेहमैन ने ख्वाजा के आरोपों को खारिज किया है.

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डेविड वॉर्नर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर कहा कि उस्मान ख्वाजा उस दिन कैमरन बैनक्रॉफ्ट के पास बैठे थे. ऐसे में जांच की प्रक्रिया कितनी व्यापक थी, यह उनके लिए हैरानी की बात है. उन्होंने कहा कि अब किसी पर आरोप लगाने के बजाय जवाबदेही और पारदर्शिता पर ध्यान देना चाहिए.

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डेविड वॉर्नर ने यह भी सवाल उठाया कि आठ साल बाद ख्वाजा के बोलने पर उनसे ही सवाल क्यों किए जा रहे हैं. उनके मुताबिक, अब उन लोगों से जवाब मांगा जाना चाहिए जो इस मामले के लिए जिम्मेदार थे.

डेविड वॉर्नर ने बताया कि इस विवाद पर दोबारा बोलने का फैसला उन्होंने अपनी बेटियों से बातचीत के बाद किया. उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटियों को हमेशा सच बोलने की सीख देते हैं, क्योंकि झूठ एक दिन सामने आ ही जाता है. वॉर्नर ने माना कि उस घटना का मुश्किल दौर उनके परिवार के साथ-साथ स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट के परिवारों के लिए भी काफी दर्दनाक रहा.

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मार्च 2018 में केपटाउन टेस्ट के दौरान कैमरन बैनक्रॉफ्ट गेंद की सतह से छेड़छाड़ करते हुए कैमरे में पकड़े गए थे. इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जांच की. स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर पर 12-12 महीने का प्रतिबंध लगाया. बैनक्रॉफ्ट को 9 महीने के लिए निलंबित किया गया था. इस घटना ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की साख को बड़ा झटका दिया था.

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