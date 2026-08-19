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चार रेलवे और एक हाईवे प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी, 13 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे और सड़क क्षेत्र की पांच प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 13,041 करोड़ रुपये है.

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पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं
पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुनियादी ढांचे से जुड़ी पांच बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इन परियोजनाओं की कुल लागत 13,041 करोड़ रुपये है.

इनमें रेलवे की चार परियोजनाएं शामिल हैं, जबकि बिहार में एक फोर-लेन हाईवे परियोजना को भी हरी झंडी दी गई है. कैबिनेट ने खड़गपुर-भद्रक (रानीताल) चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है. इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,352 करोड़ रुपये है. इसके अलावा भद्रक-हरिदासपुर चौथी रेल लाइन के लिए 1,583 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

रेलवे नेटवर्क के विस्तार के तहत गुम्मिडिपुंडी-गुडूर तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है. इस परियोजना पर करीब 2,229 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं, कटक-पारादीप तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को 2,286 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा.

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बिहार में मुजफ्फरपुर-सोनबरसा फोर-लेन हाईवे को मंजूरी

कैबिनेट ने बिहार में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए मुजफ्फरपुर-सितामढ़ी-सोनबरसा फोर-लेन हाईवे परियोजना को भी मंजूरी दी है. इस परियोजना की लागत 3,591 करोड़ रुपये होगी. यह मार्ग मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के साथ नेपाल सीमा के पास स्थित सोनबरसा तक सड़क संपर्क को बेहतर करेगा. इस तरह बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे और सड़क क्षेत्र की कुल पांच परियोजनाओं के लिए 13,041 करोड़ रुपये की मंजूरी दी. इनमें 9,450 करोड़ रुपये की चार रेलवे परियोजनाएं और 3,591 करोड़ रुपये की एक हाईवे परियोजना शामिल है.

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