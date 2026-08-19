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'Will You Marry Me' से सजा था होटल का कमरा, कुछ घंटे बाद प्रेमिका की लाश और खून से लथपथ मिला प्रेमी

नागपुर के मनीषनगर स्थित होटल में प्रेम संबंधों का दर्दनाक अंत हो गया. शादीशुदा रेलवे कर्मचारी अपनी प्रेमिका के साथ होटल पहुंचा था. कमरे को गुलाब के फूलों और ‘Will You Marry Me’ संदेश से सजाया गया था. कुछ घंटे बाद युवती मृत मिली, जबकि आरोपी गंभीर हालत में मिला. पुलिस अब दोनों के बीच हुई घटना की कड़ी जोड़ रही है.

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खून से लथपथ मिला शादीशुदा प्रेमी.(Photo: Screengrab)
खून से लथपथ मिला शादीशुदा प्रेमी.(Photo: Screengrab)

नागपुर के बेलतरोड़ी थाना क्षेत्र के मनीषनगर परिसर स्थित होटल स्टेरियस में मंगलवार रात सनसनीखेज मामला सामने आया. यहां एक 28 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई, जबकि उसके साथ मौजूद 40 वर्षीय शादीशुदा प्रेमी ने खुद की जान लेने की कोशिश की. दोनों रेलवे में नौकरी करते थे और उनके बीच काफी समय से करीबी संबंध बताए जा रहे हैं.

मृतका की पहचान 85 प्लॉट एरिया निवासी शिवानी राजनंद गजभिए के तौर पर हुई है. आरोपी किरण कुमार संजय आग्राम अजनी रेलवे क्वार्टर का रहने वाला है. उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: नागपुर में नाबालिग के साथ रेप और हत्या की कोशिश, 3 महीने तक 'डिजिटल अरेस्ट' थी पीड़िता, जांच में नए खुलासे

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मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे शिवानी और किरण होटल स्टेरियस पहुंचे थे. दोनों ने कमरा नंबर 302 लिया और इसके बाद बाहर नहीं आए. शाम करीब 7 बजे किरण ने अपने दोस्तों को फोन किया. उसने बताया कि यह दिन उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और दोस्तों को आखिरी बार मिलने के लिए होटल बुलाया. उसकी बातों से दोस्तों को किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ.

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दोस्तों को फोन के बाद गहराया शक

किरण के फोन के बाद उसके दोस्त रात करीब 9 बजे होटल पहुंच गए. कमरा भीतर से बंद था. काफी आवाज लगाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद दोस्तों ने होटल प्रबंधन को सूचना दी. डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, लेकिन अंदर से चिटकनी लगी हुई थी. किसी तरह दरवाजा खोलने पर अंदर का मंजर देखकर सभी के होश उड़ गए.

कमरे के भीतर दोनों खून से लथपथ हालत में पड़े थे. शिवानी की गर्दन पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे और उसकी मौत हो चुकी थी. वहीं किरण के गले और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चाकू के वार मिले. उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. देर रात तक उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही थी.

पुलिस की शुरुआती जांच में कमरे से ऐसा सामान मिला है, जिससे माना जा रहा है कि किरण ने शिवानी को शादी का प्रस्ताव देने के लिए विशेष तैयारी की थी. कमरे को गुलाब के फूलों से सजाया गया था. वहां ‘Will You Marry Me’ लिखा हुआ था और एक नई साड़ी भी रखी मिली. इससे आशंका जताई जा रही है कि दोनों शादी को लेकर कोई योजना बना रहे थे.

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शादीशुदा था आरोपी, परिवार ने पहले भी किया था विरोध

बताया जाता है कि शिवानी के पिता राजनंद और किरण कुमार बल्लारशाह में साथ नौकरी करते थे. इसी वजह से किरण का शिवानी के परिवार के घर आना-जाना था. इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. बाद में किरण का तबादला नागपुर हो गया, लेकिन दोनों का संपर्क बना रहा और रिश्ते और गहरे होते चले गए.

शिवानी के करीब किरण को आता-जाता देखकर परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया था. करीब तीन साल पहले उसकी शादी भी करा दी गई थी. हालांकि शादी के बाद भी शिवानी और किरण के बीच संबंध खत्म नहीं हुए. पिता की मौत के बाद शिवानी को रेलवे में नौकरी मिल गई. इसके बाद दोनों की मुलाकात और नजदीकियां बढ़ने की बात सामने आई है.

फिलहाल, पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि होटल के कमरे के भीतर ऐसा क्या हुआ, जिससे शादी के प्रस्ताव वाला माहौल अचानक खूनी वारदात में बदल गया. पुलिस के मुताबिक, शिवानी के हाथ में भी चाकू मिला है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि किसी विवाद के दौरान उसने पहले किरण पर हमला किया हो और इसके बाद किरण ने उसकी गर्दन पर वार किया.

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हत्या के पीछे क्या था विवाद, जांच में खुलेगा राज

पुलिस का कहना है कि घटनाक्रम की वास्तविक वजह आरोपी से पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. हालांकि, उसकी हालत गंभीर होने के कारण फिलहाल बयान दर्ज करना संभव नहीं बताया जा रहा है. जांच एजेंसियां होटल के कर्मचारियों, आरोपी के दोस्तों और दोनों के परिचितों से भी जानकारी जुटा रही हैं.

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि होटल पहुंचने से पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी और कमरे में प्रवेश करने के बाद उनके बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ. घटनास्थल से मिले चाकू, खून के निशान और अन्य वस्तुओं को जांच का हिस्सा बनाया गया है. दोस्तों को किया गया फोन भी इस पूरे मामले में अहम कड़ी माना जा रहा है.

इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस कमरे में शादी के प्रस्ताव की तैयारी की गई थी, वहीं कुछ घंटों बाद शिवानी की जान चली गई और किरण खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया. अब पुलिस जांच और आरोपी के बयान से ही साफ होगा कि यह वारदात किस वजह से हुई और आखिर उस कमरे में आखिरी कुछ घंटों के दौरान क्या हुआ था.

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