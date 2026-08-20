क्रिकेट में नो हैंडशेक, हॉकी में 'भाईचारा'? पाकिस्तान मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने क्या किया

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने के बाद खेल भावना की एक अलग तस्वीर पेश की. नीदरलैंड्स के एमस्टेलवीन (Amstelveen) में हुए वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान को 5-3 से हराने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने विरोधी टीम के खिलाड़ियों से पारंपरिक तरीके से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन एक-दूसरे को हाई-फाइव करते हुए खेल भावना जरूर दिखाई.

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भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच यह नजारा ऐसे समय देखने को मिला है, जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक को लेकर अलग स्थिति बनी हुई है. क्रिकेट में भारतीय टीम पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाने की नीति अपनाती नजर आई है. अब हॉकी में भी मैच के बाद हैंडशेक की जगह हाई-फाइव देखने को मिला.



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23 जून को भी दिखा था ऐसा ही नजारा

भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमों के बीच इससे पहले 23 जून 2026 को लंदन में प्रो-लीग मुकाबला खेला गया था. उस मैच के दौरान भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हाई-फाइव देखने को मिला था.

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हालांकि भारतीय हॉकी टीम के मामले में स्थिति क्रिकेट से थोड़ी अलग है. हॉकी इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने पर भारतीय टीम के लिए कोई औपचारिक रोक नहीं लगाई है.

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Indian Men's Team defeated Pakistan 5–3 in a thrilling Pool D clash at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026, extending their dominance in this iconic rivalry. 🏑🏆… pic.twitter.com/UqhiEV6v57 — Hockey India (@TheHockeyIndia) August 19, 2026

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबले के बाद मैदान पर अलग तस्वीर देखने को मिली. नीदरलैंड्स के एम्सटेलवीन में खेले गए पूल डी के मुकाबले के बाद भारत के मंदीप सिंह और पाकिस्तान के मोहम्मद हम्मादुद्दीन ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया.

पहलगाम आतंकी हमले के बाद बदली तस्वीर

22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक को लेकर स्थिति बदल गई थी. इसके बाद क्रिकेट के मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम के साथ मैच के पहले या बाद में पारंपरिक हैंडशेक से दूरी बनाई.

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की यह नो-हैंडशेक पॉलिसी पिछले साल मेन्स एशिया कप के दौरान साफ तौर पर देखने को मिली थी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था. इसके बाद भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबलों में हैंडशेक का मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहा.

महिला क्रिकेट टीम ने भी नहीं मिलाया था हाथ

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह का रुख अपनाया था. 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक आयोजित विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया था.

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टॉस के दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना आमने-सामने जरूर थीं, लेकिन मैच के आसपास पारंपरिक हैंडशेक देखने को नहीं मिला.

अब पुरुष हॉकी टीम के मुकाबले में भी हैंडशेक की जगह हाई-फाइव ने ध्यान खींचा है.

पाकिस्तान को 5-3 से हराकर भारत टॉप-8 में

इस पूरे घटनाक्रम से पहले भारतीय टीम ने मैदान पर पाकिस्तान को करारी चुनौती दी. नीदरलैंड्स के एमस्टेलवीन में मौजूद वैगनर हॉकी स्टेडियम में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया. भारत की इस जीत के साथ टीम ने वर्ल्ड कप के टॉप-8 में जगह बना ली, जबकि पाकिस्तान का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया.

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने मुकाबले में 2 गोल किए. अभिषेक ने भी 2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने एक गोल कर भारत की जीत में अहम योगदान दिया.

पाकिस्तान की ओर से हन्नान शाहीद ने 2 गोल किए. सुफियान खान ने भी एक गोल दागा, लेकिन भारतीय टीम की आक्रामक हॉकी के सामने पाकिस्तान की टीम मुकाबला नहीं बचा सकी.



नो-हैंडशेक पॉलिसी: कब-कब दिखा भारत का अलग रुख?

सितंबर 2025: एशिया कप के दौरान भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार आमने-सामने आईं. इन तीनों मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज किया.

एशिया कप के दौरान भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार आमने-सामने आईं. इन तीनों मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज किया. अक्टूबर 2025: विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में भी भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक नहीं हुआ.

विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में भी भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक नहीं हुआ. नवंबर 2025: मेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया. यह सिलसिला इस टूर्नामेंट में भी जारी रहा.

मेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया. यह सिलसिला इस टूर्नामेंट में भी जारी रहा. दिसंबर 2025: अंडर-19 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई. इस मैच में भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच नो-हैंडशेक का रुख बरकरार रहा.

अंडर-19 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई. इस मैच में भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच नो-हैंडशेक का रुख बरकरार रहा. फरवरी 2026: अ डर-19 वर्ल्ड कप के दौरान भारत और पाकिस्तान की महिला खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया.

डर-19 वर्ल्ड कप के दौरान भारत और पाकिस्तान की महिला खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया. फरवरी 2026: पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप में भी भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दौरान नो-हैंडशेक की परंपरा देखने को मिली. यही रुख अक्टूबर 2025 में हुए महिला वनडे वर्ल्ड कप के दौरान भी नजर आया था.

पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप में भी भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दौरान नो-हैंडशेक की परंपरा देखने को मिली. यही रुख अक्टूबर 2025 में हुए महिला वनडे वर्ल्ड कप के दौरान भी नजर आया था. जून 2026: विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. इस तरह भारत-पाक मुकाबलों में नो-हैंडशेक का सिलसिला आगे भी जारी रहा.



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