India vs Pakistan Hockey World Cup 2026 Live: पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने दागा पहला गोल, खुशी से झूमे फैन्स

Ind Vs Pak Hockey World Cup 2026 Live Score: नीदरलैंड्स में एम्सटलवीन के वेगनर मैदान पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की. पहले क्वाटर में मिले पेनल्टी कॉर्नर को पाकिस्तान की टीम रोक नहीं सकी. भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने शानदार शॉट लगाकर गेंद को सीधे गोल में डाल दिया और भारत को बढ़त दिला दी.

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भारतीय टीम मैदानी खेल में काफी आगे तक दबाव बना रही है, जिससे पाकिस्तान की टीम गलतियां करने पर मजबूर हो रही है. इंग्लैंड की टीम इस ग्रुप से पहले ही अगले दौर में पहुंच चुकी है. ऐसे में भारत और पाकिस्तान के पास दूसरे दौर का टिकट हासिल करने का यह आखिरी मौका है.

भारत ने अपने अभियान की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में वेल्स को 3-1 से हराकर की थी. लेकिन दूसरे मैच में इंग्लैंड के हाथों 2-4 से हार का सामना करना पड़ा. अब हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने समीकरण बिल्कुल साफ है.

16 साल बाद भारतीय हॉकी टीम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से भिड़ने वाली है. पिछली बार नई दिल्ली में साल 2010 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत देखने को मिली थी. इस मुकाबले में भारत ने 4-1 से बाजी मारी थी.

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भारत का पलड़ा रहा है भारी

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 183 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 82 और भारत ने 69 मैच जीते हैं. जबकि 32 मैच ड्रॉ रहे हैं. लेकिन बात जब वर्ल्ड कप की आती है तो भारत का पलड़ा भारी रहा है. वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत ने पाकिस्तान को 3-2 से पीछे छोड़ा हुआ है.

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10 सालों से नहीं हारा है भारत

आंकड़ों की बात करें तो पिछले 10 सालों में पाकिस्तान भारत को एक बार भी नहीं हरा पाया है. हाल ही में हुई प्रो लीग में भी भारत ने उन्हें 7-1 से करारी शिकस्त दी थी. अगर आज पाकिस्तान हारता है तो वह टूर्नामेंट से बाहर होकर 9वें से 16वें स्थान की रेस में धकेल दिया जाएगा.



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