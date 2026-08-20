99 से 149 और अब 199... Zepto से ऑर्डर करना हुआ महंगा! कंपनी ने किया ये बदलाव

क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म Zepto ने फ्री डिलीवरी के लिए मिनिमम ऑर्डर वैल्यू बढ़ा दी है. अब ₹199 से कम के ऑर्डर पर कस्टमर्स को फ्री डिलीवरी नहीं मिलेगी. ऐसे ऑर्डर्स पर ₹30 डिलीवरी फीस ली जा रही है. यानी अगर ग्राहक फ्री डिलीवरी का फायदा लेना चाहते हैं, तो उन्हें कम से कम ₹199 का ऑर्डर करना ही होगा. यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है, जब क्विक कॉमर्स कंपनियां छोटे ऑर्डर्स की लागत और ऑर्डर इकोनॉमिक्स को बेहतर करने पर जोर दे रही हैं.

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Zepto ने पहले कई यूजर्स के लिए फ्री डिलीवरी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू ₹99 से बढ़ाकर ₹149 की थी. अब इसे बढ़ाकर ₹199 कर दिया गया है. इस बदलाव के बाद Zepto फ्री डिलीवरी की न्यूनतम सीमा के मामले में Blinkit और Swiggy Instamart के बराबर आ गई है. इन दोनों प्लेटफॉर्म पर भी फ्री डिलीवरी या डिलीवरी चार्ज हटाने के लिए मिनिमम ऑर्डर वैल्यू लागू है.

चुनिंदा शहरों और पिन कोड में बदलाव

यह अपडेट फिलहाल हर जगह एक जैसा लागू होता नहीं दिख रहा है. Film City, Noida में एक छोटे कार्ट के ऑर्डर पर Zepto पर ₹199 की नई सीमा दिखाई दी. प्राइस चेक के मुताबिक, यह बदलाव चुनिंदा शहरों और पिन कोड में लागू किया जा रहा है. वहीं, हाई डिमांड के समय मिनिमम ऑर्डर वैल्यू बढ़कर ₹299 तक भी पहुंच सकती है.

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Zepto ने क्यों बढ़ाई है ऑर्डर लिमिट?

इस बदलाव के पीछे छोटे ऑर्डर्स की इकोनॉमिक्स को बेहतर करना प्रमुख वजह मानी जा रही है. क्विक कॉमर्स बिजनेस में कम वैल्यू वाले ऑर्डर पर डिलीवरी और ऑपरेशनल कॉस्ट का असर ज्यादा होता है. नई सीमा के जरिए कंपनी ग्राहकों को बड़ा कार्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है. इससे प्रति ऑर्डर औसत बास्केट साइज बढ़ सकता है और कंपनी की यूनिट इकोनॉमिक्स में सुधार हो सकता है. हालांकि, इसका सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ सकता है, जो अक्सर कम सामान के छोटे और तुरंत डिलीवरी वाले ऑर्डर करते हैं.

ब्रोकरेज ने क्या कहा?

ब्रोकरेज फर्म Kotak Institutional Equities ने अपनी एक रिपोर्ट में Zepto के इस कदम को क्वार्टरली बर्न को नियंत्रित करने की कोशिश बताया है. ब्रोकरेज के मुताबिक, उसकी प्राइस चेकिंग में चुनिंदा शहरों और पिन कोड में फ्री डिलीवरी की सीमा ₹149 से बढ़ाकर ₹199 किए जाने की जानकारी मिली. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस कदम से प्रतिस्पर्धी कंपनियों को फायदा मिल सकता है. Kotak को उम्मीद है कि Blinkit और Swiggy Instamart को नेट ऑर्डर वैल्यू ग्रोथ में फायदा हो सकता है. साथ ही, उन्हें कुछ मार्केट शेयर हासिल करने का मौका भी मिल सकता है.

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ग्राहकों की जेब पर क्या असर?

अगर आप Zepto से छोटे और तुरंत डिलीवरी वाले ऑर्डर करते हैं, तो यह बदलाव सीधे आपके बिल को प्रभावित करेगा. ₹199 से कम के ऑर्डर पर ₹30 डिलीवरी फीस देनी होगी. उदाहरण के लिए, अगर आपका ऑर्डर ₹150 का है, तो डिलीवरी चार्ज जुड़ने के बाद आपका भुगतान ₹180 हो सकता है. फ्री डिलीवरी का फायदा लेने के लिए कार्ट वैल्यू ₹199 या उससे ज्यादा करनी होगी. यानी दोनों तरफ से आपकी जेब पर ही बोझ बढ़ेगा.

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